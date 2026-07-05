Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě vyvrcholí poutní mší


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku vyvrcholí dopoledne slavnostní poutní mší na prostranství před bazilikou. Na 5. červenec připadá státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi, běžně se jich účastní desítky tisíc lidí. Dny lidí dobré vůle začaly v sobotu.

Hlavním celebrantem poutní mše bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul.

Součástí nedělního programu je také autogramiáda knihy rozhovorů s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem či koncert dechové hudby Písničky pro tatíčka Stojana. Olomoucký arcibiskup a politik Antonín Cyril Stojan (1851 až 1923) je v bazilice na Velehradě pohřben. Organizátoři očekávají příjezd mnoha krojovaných účastníků.

Sobotní program Dnů lidí dobré vůle nabídl ve Velehradě hudební vystoupení, sportovní soutěže, vzdělávací seminář, ruční přepisování Bible, výstavy či mezinárodní setkání vozíčkářů. Závěr prvního dne tradičně patřil benefičnímu koncertu Večer lidí dobré vůle.

Letos je v Královské kapli velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše, relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Letošní cyrilometodějské slavnosti jsou totiž věnovány lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. Svatý Lukáš je uctíván jako patron lékařů a zdravotníků.

Ve Velehradě začaly Dny lidí dobré vůle
Dny lidí dobré vůle ve Velehradě

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