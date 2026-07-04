Ve Velehradě začaly Dny lidí dobré vůle

VideoVe Velehradě začaly Dny lidí dobré vůle


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dvoudenní Dny lidí dobré vůle. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Program zahájila Modlitba za vlast. Letošní ročník je věnován lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, navštěvují je desítky tisíc lidí.

Svatý Lukáš je uctíván jako patron lékařů a zdravotníků. V Královské kapli velehradské baziliky je vystavena jeho lebka, relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Slavnosti vyvrcholí v neděli na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul.

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