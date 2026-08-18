Výbava pro školáky stojí tisíce. Rodičům pomáhají obce, školy i sbírky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Školáci se za dva týdny vrátí do lavic, rodiče proto už postupně pořizují jejich výbavu. Každý pátý očekává, že za začátek školního roku utratí přes pět tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace. Začátek školního roku patří pro rodiny k finančně náročnějším obdobím. Podle ekonomky Lindy Kunertové mohou rodiny v obtížné situaci využít mimo jiné mimořádnou okamžitou pomoc. Čerpá ji ale výrazně méně domácností, než kolik by ji potřebovalo.

Základní výbava prvňáka letos vyjde zhruba na tři a půl tisíce korun. U konkrétních pomůcek se ale vývoj cen liší. Přezůvky například meziročně zdražily téměř o třetinu, svačinové boxy naopak o třetinu zlevnily.

Nejdražší zůstává aktovka – v průměru vyjde na více než 1600 korun. Za věci, které mají vydržet déle, jsou rodiče ochotni si připlatit. Největší nápor zákazníků obchodníci očekávají až se začátkem školního roku. S částí nákupů rodiče čekají na září, kdy od škol dostanou konečné seznamy potřebných pomůcek.

Výbava pro prvňáčka vyjde na tisíce. Rodiče hledají levnější varianty
Ilustrační foto

Mimořádná okamžitá pomoc

Podle ekonomky a analytičky pracovního trhu Lindy Kunertové mají největší problémy s vyššími výdaji za školáky domácnosti s nižšími příjmy nebo rodiny, jejichž část příjmů tvoří rodičovský příspěvek. Obtížná je situace také pro samoživitele a samoživitelky.

Jednou z možností je podle ní mimořádná okamžitá pomoc, o kterou lze požádat úřad práce. „Programů je více, ale jeden, který je platný napříč celým státem, je příspěvek mimořádné okamžité pomoci. Rodiny se o něj mohou samy přihlásit a úřad vyhodnotí, jestli má domácnost nárok, nebo nemá,“ vysvětlila. Pomoc se podle ní může vztahovat také na jednorázové náklady spojené se vzděláváním dětí.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Podle Kunertové využívá příspěvek státu jen poměrně malý počet domácností. „Minimálně na základě dat z posledního roku víme, že o příspěvek žádá pod patnáct set domácností,“ uvedla. To je podle ní výrazný rozdíl proti počtu dětí ohrožených chudobou. „Například v Irsku je vyplácena podobná pomoc až 190 tisícům domácností. Vidíme, že se dá co dohánět,“ řekla.

Důvodem nízkého čerpání může být podle analytičky nedostatek informací i nejasnost podmínek. „Ne každá domácnost o tom ví, že je příspěvek určen i k tomuto účelu. Zároveň je také otázkou, do jaké míry je dávka nastavena transparentně, protože ne každá domácnost ví, jestli na ni dosáhne,“ uvedla.

Startovací balíčky, sbírky a další pomoc

S vybavením prvňáků pomáhají rodičům některé obce, které do startovacích balíčků pro nové školáky investují nemalé peníze. „Balíček obsahuje pracovní desky, penál, někdy pastelky, omalovánky, vodové barvy, tužky, pravítka. Pohybuje se to cenově od patnácti set do dvou tisíc,“ řekla vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun Květuše Slavíková. Například Beroun vyjdou drobné dárky pro nastupující školáky každoročně na více než čtvrt milionu korun.

Některé radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo umožňují rodičům požádat o příspěvek. Některé pražské městské části využívají také takzvaný balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města, jehož součástí je například bezplatné školní stravování.

Například radnice Prahy 8 organizuje od 18. do 21. srpna výměnu školních potřeb pro děti, včetně oblečení a sportovních pomůcek. Rodiče mohou získat potřebné vybavení a zároveň poslat dál věci, které už jejich dětem posloužily. Akce se koná v komunitním centru Libre v Pivovarnické ulici.

Kroužky pro dítě mohou vyjít na tisíce. S placením pomáhají pojišťovny i neziskovky
Ilustrační foto

Praha 10 ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické podpoří děti školními pomůckami. Městská část zároveň prostřednictvím dotací podporuje organizace zajišťující zájmové kroužky. Praha 11 pořádá sbírku školních potřeb a některé základní školy podle radnice využívají sociální fond, z něhož lze přispět například na školy v přírodě. Pražský magistrát zároveň každoročně připravuje balíčky se školními potřebami pro prvňáky.

Praha 6 pak osmým rokem pořádá sbírku Pošli aktovku dál. Lidé mohou až do začátku školního roku na radnici darovat aktovky a další školní pomůcky, které si následně zdarma vyzvednou rodiny s dětmi. Loni se podle radnice podařilo rozdat 221 aktovek.

Dotované obědy pomáhají se začleněním

Balíčky pomůcek pro prvňáky poskytují i samotné školy. „Pro prvňáčka výbava, kterou my pořizujeme, stojí kolem šesti set, sedmi set korun,“ spočítala ředitelka Základní školy Přezletice Monika Dragounová. „Jsou to vodovky, popisovací tabulka, která je dobrá na jemnou motoriku. Máme tady barevné papíry, desky na pomůcky, modelovací hmotu,“ vyjmenovala.

Dalším nástrojem podpory jsou dotované školní obědy. „U dotovaných obědů vidíme, že je to jeden z mála programů, které ve výzkumech vycházejí jako účinný způsob podpory sociálního začlenění dětí,“ poznamenala ekonomka Kunertová.

V Česku podle ní ale konkrétní podoba pomoci stále závisí také na jednotlivých regionech. „Vzdělávací systém je fragmentovaný, takže stále závisí na tom, jak se k tomu postaví kraj,“ uzavřela Kunertová.

Přibývá rodin, které potřebují pomoc s financováním obědů pro školáky
Obědy ve školních jídelnách

Výběr redakce

Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum

Podpora Trumpa klesla na nejnižší úroveň za dobu v úřadu, ukázal průzkum

před 1 hhodinou
Maďarsko otevírá stavidla a potápí lodě, aby zvedlo hladinu Dunaje

Maďarsko otevírá stavidla a potápí lodě, aby zvedlo hladinu Dunaje

před 1 hhodinou
Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo

Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo

10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu

Rusové zabili deset lidí u Charkova, Ukrajinci poslali stovky dronů na Moskvu

08:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mezi zadrženými kvůli žhářství v Chorvatsku je Polka i občan Srbska

Mezi zadrženými kvůli žhářství v Chorvatsku je Polka i občan Srbska

před 3 hhodinami
Větrníky na Mravenečníku jsou dle ochránců přírody nebezpečné. Spor o demolici se táhne

Větrníky na Mravenečníku jsou dle ochránců přírody nebezpečné. Spor o demolici se táhne

před 3 hhodinami
Je třeba řešit zemědělství i půdu, přehrady nestačí, zaznělo v Událostech, komentářích

Je třeba řešit zemědělství i půdu, přehrady nestačí, zaznělo v Událostech, komentářích

před 3 hhodinami
Před volbami je potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do eDokladů, ukázal test

Před volbami je potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do eDokladů, ukázal test

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Výbava pro školáky stojí tisíce. Rodičům pomáhají obce, školy i sbírky

Školáci se za dva týdny vrátí do lavic, rodiče proto už postupně pořizují jejich výbavu. Každý pátý očekává, že za začátek školního roku utratí přes pět tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace. Začátek školního roku patří pro rodiny k finančně náročnějším obdobím. Podle ekonomky Lindy Kunertové mohou rodiny v obtížné situaci využít mimo jiné mimořádnou okamžitou pomoc. Čerpá ji ale výrazně méně domácností, než kolik by ji potřebovalo.
před 1 hhodinou

Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo

Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40 procent a u dalších nelékařů o 30 procent. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3500 zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů.
10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Je třeba řešit zemědělství i půdu, přehrady nestačí, zaznělo v Událostech, komentářích

Česko musí podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) reagovat na sucho kombinací menších zásahů v krajině, výstavby vodních nádrží i legislativních změn. Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v Událostech, komentářích zdůraznil potřebu změn v zemědělství, zatímco exministr zemědělství Petr Bendl (ODS) mluví o zadržování vody v půdě. Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a exministr životního prostředí (ANO) míní, že je nutné provádět všechna opatření současně a počítat s tím, že řešení sucha potrvá dekády. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
před 3 hhodinami

Před volbami je potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do eDokladů, ukázal test

Zátěžový test aplikace eDoklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. V úterý o tom informovala Digitální a informační agentura (DIA). Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů, provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
před 4 hhodinami

V sociálních službách chybí personál. Pomoci mohou pracovníci ze zahraničí i digitalizace

Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích deseti letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem pětapadesáti tisíc. Aktuálně jich je zhruba čtyřiatřicet tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé.
před 6 hhodinami

Slibované čtyři miliardy na vodní hospodářství chce Šebestyán v roce 2027

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) řekl, že pro rok 2027 chce na vodní hospodářství čtyři miliardy ze státního rozpočtu. Připomněl, že na této částce byla dohoda v roce 2018, kdy vznikala Koalice proti suchu. Dodal, že od roku 2028 bude možné využít i finanční prostředky, které v současnosti jeho resort vydává na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 15 hhodinami

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

Celkem sto jedenáct případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické šetření pokračuje, řekla v pondělí mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly hygienická opatření, nadále jsou v běžném provozu, řekl ředitel lázní Roman Provazník.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

VideoZpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

Zpěvačka Lenka Filipová, známá jako Lenny, dokončila nové studiové album. Slibuje, že na něm bude rockovější. Vydá ho koncem září, ke třem skladbám už zveřejnila videoklipy. I nadále v textech zpívá anglicky o věcech odpozorovaných kolem sebe, je však znát odklon od popovějších písní. Dokládá to letní, rockově laděný song Casanova.
před 17 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

před 20 hhodinami
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

před 21 hhodinami
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026