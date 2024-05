Přibývá rodin, které potřebují pomoc s financováním obědů pro školáky

V Česku výrazně roste zájem o projekt Obědy do škol. Základní školy napříč zemí potvrzují, že přibývá dětí, kterým rodiče nemůžou zaplatit obědy, protože jim na ně z výdělků nezbývají peníze. Pomáhají jim však podobné projekty, které dětem ze sociálně slabých rodin polední teplé jídlo uhradí. Například v Plzni se do takových projektů zapojilo hned několik škol.

Pro většinu dětí je samozřejmé, že po výuce ve škole zamíří na oběd do školní jídelny. Jenže pro sociálně slabé rodiny je to luxus, který si mnohdy nemohou dovolit. Zaplatit obědy svým čtyřem dětem nemůže například Denisa Kroščenová z Plzně, znamenalo by to pro ni až tři tisíce měsíčně. „Jsem ráda, že to někdo sponzoruje, že toho můžu využít. A jsou rády i děti,“ řekla.

Tato rodina je jednou z mnoha, které vzhledem ke své ekonomické situaci na stravné dětí nemají. Na 16. základní škole v Plzni, kam děti Denisy Kroščenové chodí, se počet takových rodin zvyšuje. „Je výrazný počet znevýhodněných dětí, dětí z rodin s nízkým socioekonomickým statutem,“ uvedl ředitel školy Vlastimil Šiška.

Náklady rodin výrazně stouply

Také počet škol, které využívají projekt Obědy do škol, jenž organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí, stále v Plzeňském kraji roste. „Od září se příhlásilo 45 škol, ale protože přibývá potřebných dětí, tak nám jich během roku přibylo dalších sedm,“ uvedla vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.