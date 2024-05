Děti v nouzi díky projektu opět dosáhnou na obědy ve školních jídelnách

Základní škola Mikulova v Praze 4 se jako jedna z prvních zapojila do projektu Obědy pro děti. Do tamní jídelny tak míří patnáct dětí, které by jinak zůstaly bez jídla. Po celé republice takto pomůže organizace Women for Women do konce školního roku zhruba šestnácti tisícům školáků.

Děti v nouzi vytipovávají učitelé i vedoucí školní jídelny Helena Trojanová. „Všimnu si, že se dítě najednou přestalo objevovat, má neustále odhlašováno a jdu za učitelkou. (...) Víme, že tam bude problém, a kontaktujeme rodiče,“ popsala.