Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 18. srpna se věnoval Jihomoravskému kraji.
Výběr redakce
Kontrolou hygieniků v prvním pololetí neprošla pětina pražských školních jídelen a bufetů
před 3 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
ŽivěMacinka hovoří k jednání o rozpočtu se Schillerovou
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během úterý jedná s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro rok 2027. Sérii schůzek zahájil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), který s ní hovořil o platech ve veřejné sféře. Následně dorazili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) či ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliard korun.
Pavel a první dáma debatovali s odborníky v Lánech o životním prostředí
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali v úterý v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Cílem byla otevřená debata o současných výzvách v této oblasti a pohledech na jejich řešení. Diskuse se měla zaměřit i na význam vědeckého poznání a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti.
Cvičení pomáhá ženám před operací s rakovinou i po ní, ukazuje český výzkum
Cvičení pomáhá s rychlejším návratem kondice po operaci pacientek s rakovinou vaječníků v pokročilém stadiu. Prokázali to lékaři z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, kteří zjistili, že pomáhá začít cvičit dokonce už před výkonem. Takzvaná pre-habilitace ženám zároveň umožnila začít až o týdny dříve následnou chemoterapii.
Výbava pro školáky stojí tisíce. Rodičům pomáhají obce, školy i sbírky
Školáci se za dva týdny vrátí do lavic, rodiče proto už postupně pořizují jejich výbavu. Každý pátý očekává, že za začátek školního roku utratí přes pět tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace. Začátek školního roku patří pro rodiny k finančně náročnějším obdobím. Podle ekonomky Lindy Kunertové mohou rodiny v obtížné situaci využít mimo jiné mimořádnou okamžitou pomoc. Čerpá ji ale výrazně méně domácností, než kolik by ji potřebovalo.
Podpora škol zvedla počty studujících sester o čtyřicet procent, hlásí ministerstvo
Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40 procent a u dalších nelékařů o 30 procent. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3500 zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů.
Je třeba řešit zemědělství i půdu, přehrady nestačí, zaznělo v Událostech, komentářích
Česko musí podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) reagovat na sucho kombinací menších zásahů v krajině, výstavby vodních nádrží i legislativních změn. Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v Událostech, komentářích zdůraznil potřebu změn v zemědělství, zatímco exministr zemědělství Petr Bendl (ODS) mluví o zadržování vody v půdě. Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a exministr životního prostředí (ANO) míní, že je nutné provádět všechna opatření současně a počítat s tím, že řešení sucha potrvá dekády. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
Před volbami je potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do eDokladů, ukázal test
Zátěžový test aplikace eDoklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. V úterý o tom informovala Digitální a informační agentura (DIA). Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů, provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.