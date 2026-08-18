Cvičení pomáhá ženám před operací s rakovinou i po ní, ukazuje český výzkum

Cvičení pomáhá s rychlejším návratem kondice po operaci pacientek s rakovinou vaječníků v pokročilém stadiu. Prokázali to lékaři z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, kteří zjistili, že pomáhá začít cvičit dokonce už před výkonem. Takzvaná pre-habilitace ženám zároveň umožnila začít až o týdny dříve následnou chemoterapii.
Osmasedmdesátiletá Jitka Hynková začala cvičit už tři měsíce před plánovanou operací. Nebylo to nic náročného, většina cviků se dala provádět s lehkými činkami a domácím nábytkem. Zpočátku pociťovala dopady hlavně na psychiku.
„Nemusela jsem myslet na to, co se děje okolo. Všechno špatné jsem vytěsnila a docela mě to i bavilo,“ uvedla. Brzy se cvičení odrazilo i na její fyzičce. Výsledky byly vidět i čtyři měsíce po operaci. Tyto pozitivní výsledky se ale netýkají jen jí – potvrdil je teď na větším vzorku výzkum pražských lékařů.
Obecně se dá říct, že operace a léčba mohou způsobit pokles tělesné hmotnosti. Cvičící ženy vykazovaly lepší výsledky testů třeba síly dolních končetin, což je důležité třeba v rozpohybování se po výkonu.
Lepší informace o rakovině
„Ročně v České republice onemocní rakovinou vaječníků asi tisíc žen. Dobrá zpráva pro české ženy je, že se incidence mírně snižuje. Myslíme si, že je to způsobeno tím, že v Česku skutečně hodně geneticky testujeme, daří se nám zachytávat rodiny, které mají vrozené riziko rakoviny vaječníků,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze David Cibula. Konkrétně se podle něj testuje na mutaci takzvaných BRCA genů. Ta riziko nemoci zvyšuje až třicetinásobně.
Že ho ve své DNA nosí, zjistila teprve šestatřicetiletá Barbora Horová, až když cítila pár týdnů pnutí v podbřišku. „Tento nádor roste hodně rychle, někdo říkal dokonce i v řádu týdnů, někdo v řádu měsíců, ale měla jsem ten typ nádoru, který roste velmi rychle. Nedalo se tomu předejít a byla to jedna z otázek, kterou jsem kladla sama sobě. Nebo respektive dalo se tomu předejít, kdybych věděla, že tu mutaci mám, a nechala si preventivně odstranit vaječníky a i prsa,“ uvedla.
Podstoupit operaci prsou má Barbora Horová ještě v plánu, až dokončí biologickou léčbu. Na rakovinu prsu zemřely obě její babičky.
Kvalitních odborných cvičení zaměřených na zlepšení stavu pacientek s rakovinou existuje celá řada, včetně jógy.