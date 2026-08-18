Cvičení pomáhá ženám před operací s rakovinou i po ní, ukazuje český výzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Cvičení pomáhá s rychlejším návratem kondice po operaci pacientek s rakovinou vaječníků v pokročilém stadiu. Prokázali to lékaři z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, kteří zjistili, že pomáhá začít cvičit dokonce už před výkonem. Takzvaná pre-habilitace ženám zároveň umožnila začít až o týdny dříve následnou chemoterapii.

Osmasedmdesátiletá Jitka Hynková začala cvičit už tři měsíce před plánovanou operací. Nebylo to nic náročného, většina cviků se dala provádět s lehkými činkami a domácím nábytkem. Zpočátku pociťovala dopady hlavně na psychiku.

„Nemusela jsem myslet na to, co se děje okolo. Všechno špatné jsem vytěsnila a docela mě to i bavilo,“ uvedla. Brzy se cvičení odrazilo i na její fyzičce. Výsledky byly vidět i čtyři měsíce po operaci. Tyto pozitivní výsledky se ale netýkají jen jí – potvrdil je teď na větším vzorku výzkum pražských lékařů.

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Ilustrační foto

Obecně se dá říct, že operace a léčba mohou způsobit pokles tělesné hmotnosti. Cvičící ženy vykazovaly lepší výsledky testů třeba síly dolních končetin, což je důležité třeba v rozpohybování se po výkonu.

Lepší informace o rakovině

„Ročně v České republice onemocní rakovinou vaječníků asi tisíc žen. Dobrá zpráva pro české ženy je, že se incidence mírně snižuje. Myslíme si, že je to způsobeno tím, že v Česku skutečně hodně geneticky testujeme, daří se nám zachytávat rodiny, které mají vrozené riziko rakoviny vaječníků,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze David Cibula. Konkrétně se podle něj testuje na mutaci takzvaných BRCA genů. Ta riziko nemoci zvyšuje až třicetinásobně.

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Ilustrační grafika

Že ho ve své DNA nosí, zjistila teprve šestatřicetiletá Barbora Horová, až když cítila pár týdnů pnutí v podbřišku. „Tento nádor roste hodně rychle, někdo říkal dokonce i v řádu týdnů, někdo v řádu měsíců, ale měla jsem ten typ nádoru, který roste velmi rychle. Nedalo se tomu předejít a byla to jedna z otázek, kterou jsem kladla sama sobě. Nebo respektive dalo se tomu předejít, kdybych věděla, že tu mutaci mám, a nechala si preventivně odstranit vaječníky a i prsa,“ uvedla.

Podstoupit operaci prsou má Barbora Horová ještě v plánu, až dokončí biologickou léčbu. Na rakovinu prsu zemřely obě její babičky.

Kvalitních odborných cvičení zaměřených na zlepšení stavu pacientek s rakovinou existuje celá řada, včetně jógy.

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Zdroj: ČT24

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