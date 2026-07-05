Ruský útok na Charkovskou oblast si vyžádal dvě oběti, Sumy hlásí zraněné


5. 7. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ruský útok zabil v Charkovské oblasti dva lidi, uvedly tamní úřady. Ukrajina dále informovala o úderu agresora na Sumy, kyjevské úřady také upřesnily, že počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev se zvýšil na 31, dosud jich bylo třicet. Správa na Ruskem nelegálně okupovaném Krymu tvrdí, že v noci na neděli zahynul při ukrajinském útoku na poloostrov jeden člověk, další dva byli zraněni.

Náčelník Charkovské oblasti Oleh Syněhubov informoval, že ve městě Bohoduchiv zemřeli při ruském útoku dva lidé. Ruský úder poničil obchody a dvě auta, doplnil. Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ruské síly útočily také na hlavní město oblasti, na místě jsou podle něj zranění.

Ruskojazyčný servis BBC uvedl, že tři lidé utrpěli zranění po ruském útoku na čerpací stanici v ukrajinském městě Sumy. „Vypukl požár a hrozilo, že se rozšíří. Záchranáři navzdory hrozbě dalších úderů uhasili všechna ohniska požáru,“ uvedly ukrajinské bezpečnostní složky.

Záchranáři informovali, že v Kyjevě dokončili práce ve zřícené části šestnáctipatrové budovy na jihovýchodě města. Za oběti největšího útoku za poslední týdny drželi v metropoli v pátek smutek. BBC píše, že není jasné, zda je nejnovější oznámený počet obětí konečný.

Ukrajinské vzdušné síly na telegramu uvedly, že Rusko v noci na neděli vyslalo na Ukrajinu 125 útočných dronů či jejich napodobenin a čtyři střely. Podle ranního prohlášení se jich 112 podařilo zlikvidovat a střely nezasáhly své cíle. Čtyři útočné drony podle letectva udeřily na třech místech.

Rusko mluví o oběti po útoku na Krym

Moskvou dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksjonov tvrdí, že po ukrajinském útoku zemřela na severu poloostrova jedna osoba. Informaci nelze nezávisle ověřit.

Krym vyhlásil koncem června nouzový režim – dle médií po útocích ukrajinských dronů zažívá palivovou krizi, kterou v posledních dnech prohloubily výpadky v dodávkách proudu.

Krymské úřady ovládané Ruskem uvedly, že ve městě Jevpatorija nefungovaly v ranních hodinách dodávky elektřiny. Podle ukrajinského generálního štábu zasáhly noční údery na Krymu ruskou vojenskou základnu, sklady munice a mosty. O útoku na energetická zařízení na okupovaném poloostrově nehovořil.

„Ukrajině se pomalu daří Krym izolovat. Ukrajinci víceméně ovládají strategickou silnici, která vede z Rostova na Donu po Azovském pobřeží až na Krym – i když samozřejmě část aut projede, tak část z nich je zasažena a ta zbývající se obává například zásobovat pohonnými hmotami Krym. Jejich nedostatek na poloostrově je zásadní, de facto si lidé vůbec nemohou načerpat do svých aut benzin. Vedení Krymu dokonce oznámilo, že situace nevypadá, že by se v dohledné době mohla zlepšit,“ sdělila redaktorka Deníku N Petra Procházková.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sestřelilo 71 ukrajinských dronů. Resort ve svých zprávách neinformuje o zásazích ani o celkovém počtu dronů a střel, které Ukrajina na Rusko či okupovaná území vyslala.

Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny
Čerpací stanice v Jevpatoriji na Krymu (11. června 2026). Okupační správa o víkendu zcela zakázala prodej paliv jednotlivcům i firmám

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