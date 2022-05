Teolog Ivo Mareš se bude ucházet o prezidentský úřad

Za důvod své kandidatury označil to, že nadějné polistopadové přísliby se pro velkou část české společnosti nikdy nenaplnily. Ti, kteří by podle něj rádi něco změnili, na to nemají politickou sílu. Aby někdo mohl změny prosadit, musí to nést jako své osobní poslání, řekl. Za takovou postavu označil českého prezidenta, který může věci dát do pořádku svou autoritou.

Mareš řekl, že za ním nestojí žádná velká finanční skupina, kandidaturu financuje ze svých a rodinných zdrojů, hodlá v této záležitosti oslovit také širokou veřejnost. Lidem chce nabídnout pracovitost, pokoru a empatii a také naději.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Současný prezident Miloš Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považováni bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.