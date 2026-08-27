V minulém školním roce bylo nejvíc středoškoláků za víc než deset let


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Střední školy navštěvovalo v minulém školním roce téměř 515 tisíc žáků, nejvíce od roku 2011/2012. Jejich počet roste od roku 2018/2019. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vysoké školy kvůli blížícímu se vrcholu demografické vlny žádají navýšení rozpočtů. ČSU sledoval i počet dětí v mateřských školkách, kterých bylo v minulém školním roce naopak poprvé od roku 2012/2013 méně než 350 tisíc.

Počet žáků SŠ se od školního roku 2018/2019 do minulého školního roku zvýšil o 22,4 procenta na zhruba 514 900 žáků. Jedná se o všechny žáky SŠ bez ohledu na druh a formu vzdělávání.

Necelá polovina žáků středních škol navštěvovala v minulém školním roce odborné obory s maturitou, 28 procent gymnázia a 20,6 procenta obory s výučním listem. Nejvyšší podíl žáků ve středním vzdělávání s výučním listem zaznamenaly školy v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Naopak v Praze byl tento podíl nejnižší.

Podíl středoškoláků, kteří se vzdělávali v gymnáziích, byl nejvyšší v hlavním městě, a to 37,6 procenta, uvedli statistici. Odborníci dlouhodobě upozorňují na nedostatek míst v žádaných oborech, například gymnáziích v Praze a velkých městech.

Druhý cizí jazyk bude v ZŠ povinně volitelný, nikoliv povinný, rozhodl Plaga
Ministr školství Robert Plaga (za ANO)

Vysoké školy žádají kvůli silným populačním ročníkům na středních školách navýšení rozpočtu, aby se mohly připravit na navyšování počtu studentů. Pokud by peníze určené na vzdělávací činnost veřejných VŠ zůstaly v roce 2027 fakticky na úrovni letošního roku, budou školy schopné přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů z řad maturantů, uvedla začátkem srpna Česká konference rektorů.

Při předpokládaném vrcholu demografické vlny v roce 2027 by se na veřejné VŠ nemuselo dostat asi devět až deset tisíc uchazečů, tedy asi deset procent celé maturitní populace, uvedli rektoři.

Přibývá žáků na základních školách

Počet žáků ZŠ za posledních deset let narostl o asi čtrnáct procent, v uplynulém školním roce jich bylo asi 1,0029 milionu. Nejvyšší nárůst byl podle Venduly Kašparové z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ v okolí Prahy a Brna, naopak v pohraničních oblastech zejména na západě a severu Čech v mnoha okresech žáků ubylo.

Středoškoláci po absolvování dobrovolného vojenského cvičení složili přísahu
Absolventi dobrovolného vojenského cvičení, 31. 7. 2026

„Když se podíváme na poslední čtyři roky, na rozdíl toho, jaký počet žáků byl na prvním a druhém stupni (ZŠ), můžeme konstatovat, že zatímco na prvním stupni počet žáků narůstal, na druhém stupni klesal,“ řekla Kašparová. Nicméně vzhledem k prognóze vývoje počtu obyvatel se tento vývoj podle ní brzy změní. Připomněla také, že některé děti odchází z druhého stupně ZŠ na víceletá gymnázia.

Cizinci tvořili v roce 2025 asi osm procent žáků základních škol. Nejvyšší podíl byl ve školách v Praze, nadprůměrně jich bylo také v Karlovarském a Plzeňském kraji. Naopak výrazně podprůměrně je těchto dětí ve školách v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, uvedla Kašparová.

Nízký počet dětí ve školkách

Za poslední tři roky se snížil počet dětí v MŠ o 21 407, tedy o zhruba 5,8 procenta. V minulém školním roce navštěvovalo školky celkem 347 798 dětí. Tento úbytek podle statistiků souvisí s poklesem počtu narozených dětí.

Podle Kašparové se dá očekávat, že dětí ve školkách bude ubývat i do budoucna. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Loni se v Česku narodilo zhruba 77 600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785.

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství
Učitelka v prázdné třídě během distanční výuky, 14. října 2020

Mateřských škol bylo v minulém školním roce v Česku asi 5400. Do školek chodí typicky děti, které dosáhly před zahájením školního roku tří až pěti let. Pokud má MŠ místo, může přijmout i mladší děti. Loni bylo ve školkách dětí mladších tří let asi 8,8 procenta a převažovaly mezi nimi dívky. Naopak šestiletých a starších dětí bylo v minulém školním roce ve školkách asi 4,7 procenta a převažovali mezi nimi chlapci.

Podíl dětí s cizí státní příslušností se po skokovém nárůstu v roce 2022 dále mírně zvýšil na 6,2 procenta v roce 2025. Více než polovinu z nich tvořily ukrajinské děti.

Snižování podílu dětí s odkladem

Kašparová zároveň upozornila, že od školního roku 2021/2022 se v populaci šestiletých snižuje podíl dětí s odkladem, a sice z 24,1 procenta v září 2021 na 17,7 procenta v září 2025. Odklad povinné školní docházky se v loňském roce týkal necelých 21 tisíc dětí.

Nová pravidla pro mobily ve školách mají začít platit od září 2027, uvedl Babiš
Ilustrační snímek

Na vysoký podíl dětí, které nastupují do základních škol později, upozorňují odborníci dlouhodobě. Pomoci by měla novela školského zákona, která pravidla pro udělování odkladů zpřísňuje.

Přísnější pravidla začínají platit postupně podle data narození dětí, letos se týkala těch, které se narodily mezi 1. zářím 2019 a 31. březnem 2020. Odklad mohly dostat tehdy, pokud jejich zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje účast ve výuce. Žádost bylo třeba doložit doporučením klinického psychologa nebo lékaře specialisty, například onkologa, a školského poradenského zařízení. Pediatři doporučení vydat nemohli.

Děti narozené 1. dubna 2020 a později mohly dostat odklad podle starých pravidel, tedy například pokud nejsou přiměřeně duševně nebo tělesně vyspělé. U těchto žádostí směl doporučení vydat i pediatr.

Výběr redakce

Macinka si předvolal íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

Macinka si předvolal íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

09:37Aktualizovánopřed 3 mminutami
V minulém školním roce bylo nejvíc středoškoláků za víc než deset let

V minulém školním roce bylo nejvíc středoškoláků za víc než deset let

před 5 mminutami
Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

před 47 mminutami
V pátek hrozí silné bouře

V pátek hrozí silné bouře

07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo nejméně 270 lidí

Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo nejméně 270 lidí

05:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska

BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska

09:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ve francouzském Caen najel řidič do skupiny lidí, dva zemřeli

Ve francouzském Caen najel řidič do skupiny lidí, dva zemřeli

08:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS

K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS

09:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Macinka si předvolal íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

Ministerstvo zahraničních věcí si kvůli výhrůžkám rozhlasové stanici Radio Farda sídlící v Praze předvolalo íránského velvyslance, sdělil šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Schůzka bude v nejbližším možném termínu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů Radio Farda a několik dalších perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. České bezpečnostní složky tuto informaci vyhodnocují.
09:37Aktualizovánopřed 3 mminutami

V minulém školním roce bylo nejvíc středoškoláků za víc než deset let

Střední školy navštěvovalo v minulém školním roce téměř 515 tisíc žáků, nejvíce od roku 2011/2012. Jejich počet roste od roku 2018/2019. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vysoké školy kvůli blížícímu se vrcholu demografické vlny žádají navýšení rozpočtů. ČSU sledoval i počet dětí v mateřských školkách, kterých bylo v minulém školním roce naopak poprvé od roku 2012/2013 méně než 350 tisíc.
před 5 mminutami

Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

Nový víceletý rozpočet Evropské unie nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Evropské rady Antóniem Costou v Praze. Česko podle Babiše podporuje investice do obrany a technologií, ale škrty v zemědělských fondech a kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou nepřijatelné. Podle Costy musí dohoda reflektovat nové priority včetně bezpečnosti a zachovat podporu pro regiony i zemědělství.
před 47 mminutami

V pátek nad ránem dojde k zatmění Měsíce

V pátek časně ráno bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění Měsíce. Viditelné by mělo být v případě bezoblačného počasí i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem.
před 1 hhodinou

BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska

V Česku podle Bezpečnostní informační služby (BIS) přetrvává riziko využití takzvaných agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. U žádného z loňských bezpečnostních incidentů v tuzemsku, u nichž se prověřovalo, zda nešlo o sabotážní útok koordinovaný z Ruska či jeho přípravu, se ale dosud toto podezření nepodařilo spolehlivě potvrdit. Zpráva také zmiňuje snahy o ovlivnění veřejného mínění skrze sociální síť TikTok a dezinformační weby.
09:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS

Čína loni k získávání citlivých informací i k lepší orientaci v tuzemském prostředí využívala vytipované české akademiky, píše Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě. Připomněla v ní rovněž případ čínského občana, kterého tuzemská policie letos v lednu zadržela a obvinila ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České subjekty také loni podle BIS čelily několika kybernetickým útokům aktérů spojovaných s Čínou. Ve zprávě se věnuje i ruským hrozbám.
09:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoUžší obchodní spolupráce Kanady s EU dává smysl, shodli se Nerudová a Staněk

Kanadský premiér Mark Carney má v polovině září navštívit Štrasburk, kde předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese zprávu o stavu Evropské unie. Podle europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) hledá Kanada v době eskalujícího obchodního sporu s USA nové spojence, což je pro Unii dobrá zpráva. Obdobně se v Událostech, komentářích vyjádřil europoslanec Antonín Staněk (Motoristé). Kanada podle nich může Evropě nabídnout mimo jiné ropu, zkapalněný zemní plyn a strategické suroviny. Moderoval Daniel Takáč.
před 4 hhodinami

Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták

Ve čtvrtek ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) Karel Barták. V agentuře strávil 28 let, jako její stálý zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Z belgické metropole více než deset let informoval především o Evropské unii a NATO a sledoval cestu Česka do obou organizací. Po odchodu z ČTK pracoval dvanáct let v Evropské komisi. O jeho úmrtí informovala rodina.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

před 20 hhodinami
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

před 21 hhodinami
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026