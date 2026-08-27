České bezpečnostní složky prověřují íránskou výhružku Radiu Farda

České bezpečnostní složky vyhodnocují informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů mimo jiné stanici Radio Farda, kterou provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze. Případná opatření ale sdělovat nebudou. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami.
„Ministerstvo vnitra a Policie ČR situaci průběžně sledují a vyhodnocují v širším bezpečnostním i mezinárodním kontextu. Na základě těchto informací jsou přijímána odpovídající opatření,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Ministr konkrétní podobu bezpečnostních opatření z taktických důvodů sdělit nemůže. „Vybraným objektům je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost a v případě potřeby také posílená ochrana,“ podotkl.
Další stanice na íránském seznamu
Vedle Radia Farda zařadily íránské ozbrojené síly na seznam také perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC Persian či soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International.
Mluvčí íránských ozbrojených sil Abólfazl Šekárčí podle agentury AFP ve středu uvedl, že média mají přímé vazby na izraelskou tajnou službu Mosad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.
Perskojazyčná stanice BBC a televize Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.
Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Jeruzalémem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.