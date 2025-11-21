Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v pátek končí se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda vysílala do Maďarska v období studené války. Aktivity přerušila po pádu železné opony. Americký Kongres schválil obnovení aktivity stanice v zemi v roce 2020 kvůli obavám o stavu svobodu tisku v Maďarsku.

Nyní stanice zastavuje činnost v Maďarsku na pokyn USAGM. Tento krok americká vláda oznámila při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě na začátku listopadu, píše agentura AFP. Šéfka agentury Kari Lakeová tento týden uvedla, že cílem působení stanice v Maďarsku bylo destabilizovat zemi. Stanice, která v Maďarsku působila pod místním názvem Szabad Európa, tvrdí, že její novináři se snažili poskytovat lidem v Maďarsku nezávislé a objektivní zpravodajství.

Nezávislá média čelí tlaku

Podle organizace Reportéři bez hranic je Maďarsko na 68. místě ve světovém hodnocení svobody tisku. To je třetí nejhorší umístění mezi zeměmi EU po Řecku a Kypru. Nezávislá média jsou v Maďarsku podle této organizace „vystavena politickému, ekonomickému a regulačnímu tlaku“. „Premiér Viktor Orbán vybudoval skutečné mediální impérium, které podléhá jeho příkazům,“ uvedli Reportéři bez hranic.

RFE/RL se musela po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci bránit u amerických soudů před zastavením ve financování ze strany USAGM. Soudy jí daly opakovaně za pravdu a agentuře nařídily příspěvky vyplatit.

Rádio Svobodná Evropa

Aktuálně z rubriky Svět

Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Podepsaný exekutivní příkaz se týká mimo jiné hovězího masa, kávy, kakaa nebo ovoce. Nový příkaz se týká brazilského dovozu do USA zpětně už od 13. listopadu. Podle textu nařízení bude možné vracet cla vybraná z dovozu osvobozených produktů od tohoto data. Opatření by mohlo souviset s rekordně nízkou popularitou Trumpa mimo jiné i kvůli rostoucím cenám potravin.
před 19 mminutami

Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v pátek končí se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje.
před 27 mminutami

Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

Za necelých pět měsíců se Maďaři vydají k volbám, které by podle analytiků mohly být nejdůležitější od pádu komunismu. Viktor Orbán, jenž vládne zemi již patnáct let, čelí dosud největšímu vyzyvateli. Péter Magyar se stal v průzkumu nejpopulárnějším maďarským politikem a jeho středově-konzervativní strana TISZA podle nezávislých průzkumů nad vládním pravicovým Fideszem výrazně vede.
07:00Aktualizovánopřed 32 mminutami

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště. Pod útokem se ocitla také Oděsa, kde pět lidí utrpělo zranění.
01:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Důkaz, že systém kontroly funguje, komentuje Krogman ukrajinskou korupční kauzu

Odhalený korupční skandál na Ukrajině je důkazem, že tamní systém kontroly funguje. V Interview ČT24 to řekl předseda Ukrajinsko-české obchodní komory Petr Krogman. Země udělala za poslední dekádu v tomto ohledu velký krok kupředu a přijetí do Evropské unie by jí v boji proti korupci ještě pomohlo, míní Krogman.
před 3 hhodinami

Ukrajina má podle americko-ruského plánu odevzdat Krym a celý Donbas, píší agentury

Americko-ruský návrh plánu, který má ukončit ruskou válku proti Ukrajině, předpokládá, že okupovaný Krym a také celé oblasti Doněcká a Luhanská na východě Ukrajiny budou de facto uznány za ruské, a to i Spojenými státy. Chersonská oblast a Záporožská oblast na jihu země pak mají být rozděleny podle současné frontové linie. Informovala o tom v noci na pátek agentura AFP, která tvrdí, že kopii plánu viděla.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na portálu konference. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Areál, který byl evakuován, nebude přístupný před půlnocí na pátek 21. listopadu, píše agentura AFP s odkazem na OSN.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Federální soudkyně nařídila administrativě prezidenta Donalda Trumpa ukončit nasazení příslušníků Národní gardy ve Washingtonu, píše agentura AP. Soudkyně Jia Cobbová nicméně podle agentury Reuters pozastavila platnost svého příkazu do 11. prosince, aby administrativě umožnila odvolat se. Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.
před 10 hhodinami
