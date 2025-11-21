Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v pátek končí se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje.
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda vysílala do Maďarska v období studené války. Aktivity přerušila po pádu železné opony. Americký Kongres schválil obnovení aktivity stanice v zemi v roce 2020 kvůli obavám o stavu svobodu tisku v Maďarsku.
Nyní stanice zastavuje činnost v Maďarsku na pokyn USAGM. Tento krok americká vláda oznámila při návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě na začátku listopadu, píše agentura AFP. Šéfka agentury Kari Lakeová tento týden uvedla, že cílem působení stanice v Maďarsku bylo destabilizovat zemi. Stanice, která v Maďarsku působila pod místním názvem Szabad Európa, tvrdí, že její novináři se snažili poskytovat lidem v Maďarsku nezávislé a objektivní zpravodajství.
Nezávislá média čelí tlaku
Podle organizace Reportéři bez hranic je Maďarsko na 68. místě ve světovém hodnocení svobody tisku. To je třetí nejhorší umístění mezi zeměmi EU po Řecku a Kypru. Nezávislá média jsou v Maďarsku podle této organizace „vystavena politickému, ekonomickému a regulačnímu tlaku“. „Premiér Viktor Orbán vybudoval skutečné mediální impérium, které podléhá jeho příkazům,“ uvedli Reportéři bez hranic.
RFE/RL se musela po návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci bránit u amerických soudů před zastavením ve financování ze strany USAGM. Soudy jí daly opakovaně za pravdu a agentuře nařídily příspěvky vyplatit.