Ve Španělsku ukradli druhý největší pravěký zlatý poklad Evropy

Na jihovýchodě Španělska v regionu Valencie ve čtvrtek časně ráno zloději ukradli soubor artefaktů považovaných za jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové v Evropě, informuje agentura AFP a místní média. Zatím není zcela jasné, jak velkou část tohoto takzvaného Pokladu z Villeny zloději ukradli.
„Kolem 5:20 ráno byl v muzeu ve Villeně spuštěn alarm a do 5:24 už zloději budovu opustili,“ řekl agentuře AFP mluvčí asi pětatřicetitisícového města Villena. Podle něj šlo o „ultra rychlou a ultra profesionální“ krádež. Potvrdil také, že všechny bezpečnostní systémy byly aktivovány a že nedošlo k žádné poruše.
Jen pár minut před loupeží se spustil alarm ve sportovním centru na okraji města a policie vyšetřuje, zda tím chtěli zloději v muzeu odlákat pozornost. Policisté totiž kvůli spuštěnému alarmu vyrazili do sportovního střediska a mezitím se spustil poplach i v muzeu. Ale když tam policie dorazila, zloději už byli pryč.
Na tiskové konferenci starosta města Fulgencio Cerdán potvrdil, že zloději „ukradli velkou část pokladu“, konkrétně veškeré zlato. „Nechali tam jenom stříbrné nádoby, náramek a několik úlomků královské hole z doby bronzové.“ Pokusili se odnést i další zlaté artefakty ze sbírek muzea.
Malý poklad, 35 zlatých mincí ze stejného období, které jsou rovněž vystaveny v Muzeu výtvarného umění ve Villeně, „zůstal nedotčen“.
Organizovaný zločin versus archeologie
Cerdán, podle listu El País s chvějícím se hlasem a na pokraji slz, řekl, že město je „zdrceno“ a že se „třese“. „Zničili nás. Je to součást našeho dědictví, našeho bohatství. Poklad je naší hrdostí jako města.“ Nakonec uvedl, že muzeum „mělo všechna nezbytná bezpečnostní opatření“ pro tento typ instituce a že ačkoli byla v jednu chvíli vystavena replika archeologického nálezu, ve vitríně se v současné době nacházel „originální poklad“.
Ekonomická hodnota tohoto pokladu se odhaduje na 1,7 milionu eur, tedy asi 40 milionů korun. To ale odpovídá jen jeho ceně ve zlatě podle hmotnosti. Tato částka se dramaticky zvyšuje, pokud by se někdo poklad pokusil prodat na černém trhu jako archeologický nález.
Deník El País podotýká, že loupež v muzeu ve Villeně je už třetí svého druhu ve Španělsku za pouhé čtyři měsíce. V závěru dubna došlo v Provinčním archeologickém muzeu v Badajozu ke krádeži 144 ze 149 zlatých mincí – dublonů ražených za vlády Karla I. a Ferdinanda VI. –, které tvořily takzvaný poklad z Villanueva de la Serena. A 27. července ukradli čtyři maskovaní pachatelé více než dvě stě mincí, které byly dočasně vystaveny v muzeu v Albacete, které bylo vypleněno za méně než dvě minuty.
Nejcennější poklad západní Evropy
Poklad z Villeny byl objeven v prosinci 1963 v nádobě ukryté v korytě vyschlé řeky nedaleko Villeny. Skládá se z 59 předmětů ze zlata, stříbra, železa a jantaru o celkové hmotnosti téměř deset kilogramů, z nichž devět je z 23,5karátového zlata. Jedná se tak o nejvýznamnější nález prehistorického zlata na Pyrenejském poloostrově a druhý nejvýznamnější v Evropě, hned po nálezu z královských hrobů v Mykénách v Řecku. Zajímavé je, že některé ze železných artefaktů byly podle nejnovějších analýz vyrobené z meteoritického železa.
Mezi zlatými předměty je jedenáct misek, tři láhve a 28 náramků. Železné předměty patří k nejstarším, jaké byly na Pyrenejském poloostrově nalezeny, a pocházejí z období, kdy se železo považovalo za drahý kov, a proto se hromadilo jako zásoba. Archeologové datují tento poklad do období přibližně 1300 až tisíc let před naším letopočtem.
Vůbec nejvíc na něm ale archeology vzrušuje fakt, že nic podobného se ani v blízkém ani vzdáleném okolí nikdy nenašlo. Nejpodobnější nález pochází až z Německa. V Eberwalde se našel podobný, ale menší poklad z doby bronzové sestávající z 81 zlatých předmětů o celkové hmotnosti 2,59 kilogramu.