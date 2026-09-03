EU pozastavila dovoz drůbežího a hovězího z Brazílie

Evropská unie od čtvrtka pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie, oznámila Evropská komise. Od Brazílie požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se podle agentury Belga týká i vajec a medu. Země byla už v květnu vyřazena z evropského seznamu zemí, které dodržují pravidla EU proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat.
Brazílie podle Komise neposkytuje dostatečné záruky, že její produkty splňují evropské standardy. Brazílie byla loni druhým největším vývozcem hovězího masa do EU, kam vyvezla přes 92 tisíc tun hovězího masa a masných výrobků v hodnotě přes 713 milionů eur (1,8 miliardy korun).
„Brazílie je pro EU důležitým partnerem a s brazilskými úřady úzce, konstruktivně a pozitivně spolupracujeme, abychom zajistili splnění těchto požadavků,“ řekla mluvčí Komise Eva Hrnčířová. „Jakmile bude jejich splnění prokázáno, bude možné vývoz do EU obnovit,“ dodala.
Představitelé EU chtějí ukázat, že situaci pečlivě sledují zejména poté, co se stali terčem kritiky od zemědělců a rovněž od Francie za uzavření dohody o volném obchodu s uskupením Mercosur, tedy Argentinou, Brazílií, Uruguayí a Paraguayí letos v lednu, poznamenala Belga.