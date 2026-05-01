Začala prozatímně platit dohoda mezi EU a skupinou Mercosur


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Od půlnoci začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur. Vyjednávání o ní trvalo přes čtvrt století a Evropská komise se rozhodla využít své pravomoci začít ujednání uplatňovat, ačkoliv ho ještě neschválil Evropský parlament. Dohodu v minulosti silně kritizovali zemědělci a její uplatňování před dokončením ratifikace kritizovala například Francie.

Evropská komise tvrdí, že díky dohodě vznikne společný trh se zhruba 700 miliony spotřebiteli. „Od prvního dne jsou snížená cla a otevírají se nové tržní příležitosti,“ uvedla už ve čtvrtek předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Komise uvedla, že dohoda ihned povede „k odstranění či výraznému snížení cel na klíčové vývozy zemí EU, jako jsou auta, léky, víno, alkohol a olivový olej“. Celkem tak má vést k odstranění cel na 91 procent vývozu EU do zemí skupiny Mercosur.

Nové obchodní příležitosti si od dohody slibují i latinskoamerické státy. Smlouvu již ratifikovaly všechny čtyři země Mercosuru – Argentina, Brazílie, Paraguay i Uruguay.

EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si podává ruku s paraguayským prezidentem Santiagem Peňou, vedle nich stojí předseda Evropské rady António Costa (vlevo) a argentinský prezident Javier Milei (vpravo)

V některých sektorech ale dohoda vzbudila obavy. To se týká především evropských zemědělců, kteří se obávají levnějších dovozů z Latinské Ameriky. Zastánci ujednání poukazují na to, že se počítá s ochrannými mechanismy při nadměrných importech z druhé strany oceánu.

Evropská komise čelí kritice

Kritiku vyvolal i krok Evropské komise uvést dohodu v platnost, ačkoliv o ní ještě nehlasoval Evropský parlament (EP). Není jasné, kdy se europoslanci k ratifikaci dostanou. Letos totiž EP rozhodl, že dohodu nechá přezkoumat Soudním dvorem EU. Do jeho verdiktu nemůže plenární schůze europarlamentu o textu hlasovat.

Jednání o smlouvě trvala od konce 90. let minulého století a byla velice náročná. Nakonec vznikly dva texty. Obchodní dohoda, jejíž ratifikace je snadnější, protože se týká pouze oblastí, které má v kompetenci Evropská komise. Dojednala se i druhá, širší dohoda, která zasahuje do kompetencí sdílených s členskými státy. O tomto druhém textu tak budou muset hlasovat i národní parlamenty.

Studio ČT24: Agrární ekononom Tomáš Maier k dohodě s Mercosurem
Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

10:59Aktualizovánopřed 3 mminutami
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

15:01Aktualizovánopřed 5 mminutami
Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

před 1 hhodinou
Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

11:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

08:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

před 8 hhodinami
„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

před 17 hhodinami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využívají k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Sošku Oscara ruského režiséra Pavla Talankina nalezly aerolinky Lufthansy poté, co s ní režisérovi ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale soška nenašla, informovala dříve stanice BBC.
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Turecká policie v pátek použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Současně zadržela několik stovek lidí, píší tamní média a agentura AFP. Úřady již dříve zakázaly demonstrace na prvního máje na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají. U příležitosti Svátku práce vyšly desítky tisíc lidí i do ulic Berlína. Lidé tam demonstrují proti válkám, vysokým nájmům či výstavbě metropolitní dálnice.
Začala prozatímně platit dohoda mezi EU a skupinou Mercosur

Od půlnoci začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur. Vyjednávání o ní trvalo přes čtvrt století a Evropská komise se rozhodla využít své pravomoci začít ujednání uplatňovat, ačkoliv ho ještě neschválil Evropský parlament. Dohodu v minulosti silně kritizovali zemědělci a její uplatňování před dokončením ratifikace kritizovala například Francie.
před 45 mminutami

Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

Finsko uvedlo do provozu první lithiový důl na kontinentu. Závod je výjimečný i v tom, že se klíčová surovina pro současnou elektroniku na jednom místě nejen těží, ale rovnou zpracovává pro použití do baterií. Zdejší produkce má pokrýt asi desetinu současné poptávky v Evropě, která je jinak zcela závislá na dovozu.
Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael s výjimkou dvou aktivistů předal Řecku účastníky propalestinské flotily, které zadržel v noci na čtvrtek při útoku na jejich lodě. Informaci agentury AFP a Reuters potvrdili mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein i samotní organizátoři plavby. Při zásahu Izrael zadržel zhruba 175 účastníků flotily, která chtěla doplout do Pásma Gazy. Na palestinské území Izrael uplatňuje námořní embargo.
Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci.
Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

Rusko v dubnu proti Ukrajině vyslalo téměř šest tisíc dronů s dlouhým doletem, což je nejvyšší počet za více než čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou invazi, píše AFP. Moskva zároveň v noci na pátek zaútočila na Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Dle úřadů pět lidí v Oděse utrpělo zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji.
