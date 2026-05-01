Začala prozatímně platit dohoda mezi EU a skupinou Mercosur

Od půlnoci začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur. Vyjednávání o ní trvalo přes čtvrt století a Evropská komise se rozhodla využít své pravomoci začít ujednání uplatňovat, ačkoliv ho ještě neschválil Evropský parlament. Dohodu v minulosti silně kritizovali zemědělci a její uplatňování před dokončením ratifikace kritizovala například Francie.
Evropská komise tvrdí, že díky dohodě vznikne společný trh se zhruba 700 miliony spotřebiteli. „Od prvního dne jsou snížená cla a otevírají se nové tržní příležitosti,“ uvedla už ve čtvrtek předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.
Komise uvedla, že dohoda ihned povede „k odstranění či výraznému snížení cel na klíčové vývozy zemí EU, jako jsou auta, léky, víno, alkohol a olivový olej“. Celkem tak má vést k odstranění cel na 91 procent vývozu EU do zemí skupiny Mercosur.
Nové obchodní příležitosti si od dohody slibují i latinskoamerické státy. Smlouvu již ratifikovaly všechny čtyři země Mercosuru – Argentina, Brazílie, Paraguay i Uruguay.
V některých sektorech ale dohoda vzbudila obavy. To se týká především evropských zemědělců, kteří se obávají levnějších dovozů z Latinské Ameriky. Zastánci ujednání poukazují na to, že se počítá s ochrannými mechanismy při nadměrných importech z druhé strany oceánu.
Evropská komise čelí kritice
Kritiku vyvolal i krok Evropské komise uvést dohodu v platnost, ačkoliv o ní ještě nehlasoval Evropský parlament (EP). Není jasné, kdy se europoslanci k ratifikaci dostanou. Letos totiž EP rozhodl, že dohodu nechá přezkoumat Soudním dvorem EU. Do jeho verdiktu nemůže plenární schůze europarlamentu o textu hlasovat.
Jednání o smlouvě trvala od konce 90. let minulého století a byla velice náročná. Nakonec vznikly dva texty. Obchodní dohoda, jejíž ratifikace je snadnější, protože se týká pouze oblastí, které má v kompetenci Evropská komise. Dojednala se i druhá, širší dohoda, která zasahuje do kompetencí sdílených s členskými státy. O tomto druhém textu tak budou muset hlasovat i národní parlamenty.