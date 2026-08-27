Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve čtvrtek ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) Karel Barták. V agentuře strávil 28 let, jako její stálý zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Z belgické metropole více než deset let informoval především o Evropské unii a NATO a sledoval cestu Česka do obou organizací. Po odchodu z ČTK pracoval dvanáct let v Evropské komisi. O jeho úmrtí informovala rodina.

„Novináři, kteří působili ve stejné době v Bruselu, Karla dodnes právem označují za legendu bruselské žurnalistiky. Ačkoliv pracoval pro malou národní agenturu, dokázal z evropských a aliančních zdrojů získat informace, které konkurovaly nejprestižnějším evropským médiím,“ uvedla šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková.

„Vedle ohromného přehledu a novinářského čichu měl Karel také velký smysl pro humor, byla radost s ním pracovat,“ dodala Matesová Marková. Připomněla, že na přelomu milénia také při vnitroredakčních stážích vychoval řadu zahraničních zpravodajů ČTK.

Do Bruselu přišel Barták jako zpravodaj ČTK v roce 1995, ještě předtím, než Česká republika v lednu 1996 podala přihlášku do EU. Informoval i o přípravách vstupu Česka do Severoatlantické aliance, které vyvrcholily přijetím v březnu 1999.

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Od zahájení přístupových rozhovorů v roce 1998 Barták podrobně sledoval vyjednávání jednotlivých kapitol českého členství v EU až po završení jednání na summitu v Kodani v prosinci 2002 a vstup Česka do Unie 1. května 2004.

Barták si za jedenáct let v Bruselu vybudoval rozsáhlou síť kontaktů mezi evropskými diplomaty, politiky a představiteli institucí EU a NATO. Právě summit EU v Kodani, na kterém byly dohodnuty podmínky vstupu Česka a dalších kandidátských zemí do Unie, považoval za jeden z vrcholů své novinářské kariéry.

Práce mě šíleně bavila, vzpomínal Barták

Při dvacátém výročí českého členství v EU v roce 2024 Barták v rozhovoru s ČTK vzpomínal, že jej tehdejší práce „šíleně bavila“. Za zásadní pro práci zahraničního zpravodaje považoval osobní kontakty a vzájemnou důvěru mezi novinářem a jeho zdroji.

Přístupová jednání podle něj bylo nutné zaznamenat i kvůli jejich historickému významu. „Kdyby někdo dnes bádal, jak jsme vstupovali do Evropské unie, tak to v databance ČTK najde. Každá kapitola, jednání, výstup jsou popsané,“ řekl tehdy.

Před příchodem do Bruselu působil Barták jako zahraniční zpravodaj ČTK také v Paříži a Moskvě. Celkem v agentuře strávil 28 let.

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Odchod z ČTK

V roce 2006 Barták z ČTK odešel a nastoupil do Evropské komise. Na jejím generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu se stal vedoucím oddělení pro mládež, později vedl oddělení pro komunikaci a valorizaci. Následně se věnoval programu Kreativní Evropa a měl na starosti kulturu. V Evropské komisi působil dvanáct let.

Po odchodu z Evropské komise se vrátil k novinářské a publicistické práci a dál se věnoval především evropským tématům. Působil jako komentátor a publicista serveru Info.cz, kde vedl evropskou rubriku. Evropské dění komentoval také pro Český rozhlas.

Barták byl autorem několika publikací o Evropské unii. V roce 1999 vydal Průvodce Evropskou unií, následovala publikace Mýty a realita Evropské unie. Společně s hlavním českým vyjednavačem o vstupu do EU Pavlem Teličkou napsal knihu Kterak jsme vstupovali, která vyšla v roce 2003. Kniha formou dialogu zachytila zákulisí českých přístupových jednání s Unií.

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