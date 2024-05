Historická sázka či rozjetý vlak. Největší rozšíření EU provázely obavy i očekávání

Jako velký třesk či historickou sázku, která není bez rizik, označovala evropská média před dvaceti lety do té doby největší rozšíření EU. Neobešlo se to bez obav či skeptických hlasů, a to jak ze strany občanů, tak i stávajících států. Hovořilo se o ztrátách národní identity i rozkolísané ekonomice. Sama EU se musela připravit na přijetí velkého počtu nových zemí, které měly zcela odlišnou kulturu a socio-ekonomické nastavení. Zastánci naopak argumentovali politickou stabilitou a největším jednotným trhem.

Často mu také někteří partneři říkali, že Česko ještě ani není v Unii a už říká, co chce přinést a jakou chce mít Evropskou unii. „A já jim řekl: Ano, to je přesně to, co od nás musíte očekávat. Chceme být aktivním členem,“ vzpomínal Telička.

„Vysvětlovali jsme důvody, pro které chceme vstoupit, co od nás mohou očekávat, jaké ambice máme a co je pro nás podstatné. Zároveň jsme to vysvětlovali i české veřejnosti a české politické reprezentaci, která začala přešlapovat na místě. Tehdy to memorandum bylo relativně kriticky vnímané v evropských společenstvích, ale i na české politické scéně, z čehož mi vyplývá, že asi bylo docela dobře napsané,“ podotkl pro ČT24 Telička.

Skoro všichni kandidáti na členství rovněž patřili do skupiny takzvaných čistých příjemců. Tedy že EU bude těmto zemím více přispívat, než budou samy platit do společného rozpočtu.

Hodnocení jednotlivých zemí byla vytvořena na základě bilaterálních rozhovorů, hodnocení členských států, zpráv a rezolucí Evropského parlamentu nebo hodnocení různých vládních i nevládních organizací či mezinárodních organizací.

„Měl jsem jeden pracovní oběd s tehdy nejvýznamnějším francouzským diplomatem. Působil jako zástupce generálního sekretáře Rady a poté byl generální sekretář Rady – Pierre de Boissieu. Řekl, že Česko je jedna z několika mála zemí, které mohou legitimizovat v očích Západoevropanů samotné rozšíření,“ vzpomínal Telička.

„On tehdy coby znalejší člověk sám připouštěl, že nevěděl úplně přesně, co očekávat od těchto zemí, jaká bude jejich evropská politika. Myslím si, že dnes by mi asi řekl, že jsme ten potenciál do jisté míry promarnili, že jsme možná v něčem malí byli, byť jsme být nemuseli. Ale myslím, že to byl poznávací proces, ať už v samotných jednáních o členství, nebo pak v prvních letech, kdy jsme lépe poznávali Unii, to uskupení, jehož součástí jsme se chtěli stát, stali a že jsme ty důvody postupně vstřebávali,“ podotýká Telička s tím, že to bylo naprosto logické. „Stejně tak Evropa, která už byla integrovaná, poznávala nás. Tomu poznávání můžete jít naproti, nebo se můžete chovat obstrukčně, (...) já myslím, že postupně volíme to první a to je podstatné.“

Kritika za pomalý proces přibližování

Evropská komise doporučila zahájit přístupové rozhovory na jaře 1998. V roce 1999 bylo Česko ze strany EU nejednou kritizováno zejména za pomalý proces přibližování. Podle Bruselu se téměř celý rok potýkalo s některými základními požadavky EU: chyběla politická vůle urychlit legislativní proces, zákony se zadrhávaly jak ve vládě, tak v parlamentu a slibované termíny byly stále častěji překračovány. Sociálnědemokratická vláda tehdejšího premiéra Miloše Zemana nedokázala svoji proevropskou rétoriku a postoj převést účinně do praxe.

Podle Teličky byl tým vyjednavačů natolik kvalitní, že „politickou reprezentaci ztratil někde na cestě“. „Když se dnes podíváme na některé názory související s Evropskou unií, na tu povrchnost, zahleděnost do české kotliny, tak to do jisté míry přisuzuju tomu, že byť jsme se jako vyjednavači snažili, tak část vlády a část politické reprezentace jsme ztratili,“ dodal bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

Pokrok v legislativě a její aplikaci byl tehdy Bruselem označen za kusý a nahodilý, stav v justici za bídný a reforma státní správy nevalná. Na druhé straně Komise vyzdvihla výrazný pokrok v některých oblastech (standardizace, certifikace, hospodářská soutěž). Zároveň je nutno zmínit, že nedostatek pokroku v jiných oblastech byl spíše odrazem dobrého nastavení již na počátku než důkazem zaostávání.