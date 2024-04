Evropská unie se musí zabývat rozšířením bloku, míní Jourová i další politici

Nová unijní garnitura se bude muset zabývat bezpečností a obranou, konkurenceschopností Evropské unie, rozšířením bloku či budoucností demokracie a právního státu. Na konferenci v pražském Lichtenštejnském paláci to řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která o místo v unijní exekutivě po deseti letech usilovat nebude. Podle bývalého irského premiéra Bertieho Aherna by rozšíření EU o další země přineslo stabilitu, prosperitu a posílení bloku. Podobně se vyjádřil i bývalý slovinský prezident Borut Pahor.

Evropská unie zároveň musí podle ní zásadně zefektivnit podporu aplikovaného a technologického výzkumu. Patří do toho masivní financování z veřejných i soukromých zdrojů, ale i nutnost zvýšit příliv výzkumníků do EU.

Rozšíření Evropské unie je podle eurokomisařky velkým zájmem středoevropských a východoevropských zemí. „Není to proces bez rizik. Je zřejmé, že nabídkou k přijetí Ukrajiny, Moldavska, Gruzie se dostáváme do zóny, kterou (ruský vůdce Vladimir Putin) nazývá zónou svého vlivu. To je také něco, co nás nesmí zastavit, protože tyto tři země vykazují vysokou míru zájmu o vstup do Unie a dělají pro to maximum," zdůraznila.

Jak tyto tři země, tak státy západního Balkánu si podle ní zaslouží, aby EU brala jejich snahy vážně. Zároveň ale doplnila, že tyto země musí brát vážně zásady Unie, kterými jsou demokracie a právní stát.

Přijetí většího počtu zemí do Unie však bude mít bezesporu dopad na finanční situaci v EU. „Ale musíme se také bavit o systému vládnutí,“ uvedla Jourová.

Podle ní jde o důležitou pojistku zejména pro střední a menší země, mělo by to být ale jasně vyargumentováno zřetelným národním zájmem. „Veto se nesmí stát nástrojem k vydírání zbytku Evropy,“ dodala Jourová.