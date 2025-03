Soud zastavil stíhání studentů za poplach na univerzitě v Plzni, píší Novinky.cz

Okresní soud Plzeň-město zastavil trestní stíhání dvou studentů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kteří loni v prosinci arabským výkřikem a zvuky připomínajícími střelbu vyvolali poplach v univerzitním areálu. Píše to server Novinky.cz, který to zjistil z justiční databáze. Důvody soudu k zastavení stíhání nejsou zatím jasné. Státní zastupitelství proti němu může podat stížnost, o které by rozhodoval krajský soud.