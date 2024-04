Za třicet let bude Rusko součástí EU, míní Grigorij Javlinskij, ekonom a zakladatel strany Jabloko

Kvůli chybám a zločinům, selhání reforem jsme se dostali do dnešní situace. Sledujeme, jak se zhroutila myšlenka o vytvoření demokratického a svobodného Ruska. Reformy a modernizace se nepovedly. Jednou ale přijde doba, kdy to začne znovu od začátku a Jabloko na tom bude pracovat.

V tom je smysl naší existence a veškeré naší práce v podstatě během celých 30 let. Ale současné Rusko je jiné. Je to země, která bojuje na Ukrajině, která přijala přes padesát represivních zákonů, které potlačují lidská práva. Když řeknete něco proti, skončíte ve vězení. Není tu svoboda.

Heslem strany Jabloko je „Za mír a za svobodu“. Mír tu není, svoboda tu také není. Je možné to změnit, nebo spíše chcete to změnit?

Nabídl jsem mu své služby prostředníka. Říkal jsem mu to, co říkám vám, že není nic důležitějšího než zastavení palby. Co vám odpověděl?

Kdykoli jsem připravený vést jednání o zastavení palby, mírová dohoda přijde až potom. To je složitý a dlouhodobý proces, ale zastavení palby je naprosto nezbytné. Co možná nejrychleji, protože pokračování bojů vede k většímu nebezpečí, že se konflikt rozšíří dál než tam, kde probíhá teď.

Neuvažoval jste proto o odjezdu z Ruska, že byste emigroval?

Ne. Rozhodl jsem se zůstat v Rusku, protože pro Rusko, svět i Ukrajinu je důležité, abychom se vrátili k myšlence modernizovat Rusko, vytvořit současné, evropské Rusko. V polovině 80. let Sovětský svaz rozpoutal válku v Afghánistánu. Pokud si vzpomínáte, tak tehdy sestřelili korejské letadlo plné lidí.

Generálním tajemníkem se stal Andropov, který velel KGB. Nedalo se chodit po ulici, protože vás ihned zastavili a ptali se, proč nejste v práci. Chodili do kin, rozsvítili, zastavili promítání. Chtěli po lidech, aby jim ukázali doklady a řekli, proč jsou v kině, a ne v práci.

Opravdu?

Ano. Nedělám si legraci. V co jsme tehdy mohli doufat? Ale za dva roky se objevil Gorbačov. A za šest, osm let začala zásadní reforma celé země, která úplně změnila její směřování. Kdo to mohl očekávat, když sem nikdo nechtěl přijet na olympiádu. Ta byla v roce 1980 v Moskvě. Kdo mohl očekávat, že za deset let se Moskva stane lídrem demokratického hnutí celého světa?



Jaké tedy bude Rusko za deset let? Povede se to znovu?

Já nevím, jaké bude Rusko za deset let. Ale myslím si, že někdy kolem roku 2050 bude Rusko, Ukrajina i Bělorusko součástí Evropské unie. To si myslím. Protože to potřebuje Evropská unie i Rusko.

Proč?

Protože Evropská unie bude potřebovat být konkurenceschopná. Bude muset konkurovat jihovýchodní Asii, ekonomicky a sociálně, Severní Americe a možná ještě Indii a Latinské Americe. A aby Evropská unie byla v situaci, kdy může konkurovat, je důležité, aby její ekonomika byla od Lisabonu do Vladivostoku. A tak to bude. Ne brzy. Za třicet let.