S Ruskem je potřeba mluvit jazykem síly, cokoli jiného povede k tragédii, zdůraznil poradce ukrajinského prezidenta Podoljak

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu často jezdím, mluvil jsem se stovkami lidí. V tuto chvíli mi přijde, že Ukrajinci čekají na dobré zprávy. Máte pro ně nějaké?

Je dobře, že sem jezdíte a že můžete pocítit, co je opravdová válka. Protože když se nacházíte daleko od válečného epicentra, máte pocit, že jde o nějakou uměle vytvořenou záležitost. Pro nás to jsou neustálé sirény, neustálá potřeba schovat vlastní děti do úkrytu, vnitřní potřeba rozloučit se s přáteli, kteří odjíždí na frontovou linii.

Rusko shromáždilo na okupovaných územích více než půl milionu vojáků. Předtím už v této válce ztratili další půl milion. Jsou mrtví, nezvěstní nebo utrpěli těžká zranění. A pro Ukrajinu máme dobré zprávy. Především, kdybyste se před dvěma lety, 24. února, někoho zeptal, jestli lze odolávat dva roky v tak rozsáhlé a intenzivní válce proti Rusku a řekli by vám – ‚ano, lze a Ukrajina to dokáže‘, co byste na to odpověděl? A my jsme si dokázali, že pokud si budeme věřit, tak to zvládneme.

Máme stále šanci zachovat si suverenitu a evropský životní styl. Chceme žít takovým životem, jakým žijete například vy v České republice. Je to svoboda, konkurence, možnost takto svobodně hovořit a nežít v uzavřeném táboře, který je vlastní ruské civilizaci.

Hovoříte o šanci, ale Ukrajina za ni platí obrovskou cenu krví svých obyvatel. Jak dlouho země ještě vůbec může vydržet dál válčit?

Je potřeba, aby naši partneři pochopili, že se ještě včera báli Ruské federace. Nedokázali si ani představit, že je možné účinně vzdorovat více než sedm set dní. Dnes říkáme, že jsme připraveni klást odpor, ale není možné se osamoceně postavit tak velké zemi s obrovskými zdroji. Vyžaduje to ekonomické, finanční, technologické a vojenské zdroje. Vydržíme tak dlouho, jak to bude nutné k ukončení této války, ale dejte nám možnost urychlit její konec – a to právě využitím těchto zdrojů. Jde o vojenský průmysl, drony, granáty, dělostřelectvo, letadla a cokoli dalšího. Protože s Ruskem je potřeba mluvit jazykem síly. Cokoli jiného povede k tragédii.