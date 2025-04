Trump nechal Waltze ve funkci, aby nepřiznal chybu, píše WSJ

před 25 m minutami | Zdroj: The New York Times , The Wall Street Journal , ČT24

Americký prezident Donald Trump na veřejnosti hájil svého poradce pro národní bezpečnost Mikea Walze po úniku utajovaných informací přes aplikaci Signal, ale v zákulisí zvažoval, zda ho má vyhodit. Trumpovi vadilo, že Waltz měl číslo na šéfredaktora časopisu The Atlantic, zároveň nechtěl vyhazovat své blízké spolupracovníky nedlouho po začátku svého mandátu, podobně jako to bylo během jeho prvního funkčního období.

Po většinu minulého týdne se prezident Trump zabýval otázkou, co by měl udělat s Waltzem. Do médií prohlásil, že je to „dobrý člověk“, který se nemá za co omlouvat. V zákulisí však diskutoval se svými spolupracovníky, zda by ho měl vyhodit.

Pro Trumpa nebylo Waltzovým největším prohřeškem to, že na Signalu založil konverzaci pro koordinaci útoků na jemenské povstalce hútíe v Jemenu nebo že sdílel zpravodajské informace poskytnuté Izraelem přes komerční aplikaci. Prezidentovi nejvíce vadilo, že Waltz měl v telefonu číslo na šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga a nechtěně ho přidal do konverzace.