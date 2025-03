Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o sněmovně k bezpečnosti i kauze Signalgate

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o mimořádné schůzi poslanců k bezpečnosti země. Řeč byla také o aféře Signalgate, jež propukla poté, co tým prezidenta USA Donalda Trumpa asi omylem přidal jednoho z novinářů do chatovací skupiny v aplikaci Signal, kde se probíraly tajné informace. Diskuse se dotkla i návrhu poslanců, který by noční klid o víkendech a před svátky posunul až na půlnoc. Pozvání přijali publicista David Klimeš, stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel, režisér, herec a scenárista Jakub Kohák, novinář a komentátor Daniel Kaiser a bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.