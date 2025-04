Soudy Trumpovi překáží, chce je dostat pod kontrolu, míní amerikanisté

90′ ČT24: Donald Trump vs. americké soudy

Podle amerikanistky Kateřiny Březinové z Metropolitní univerzity Praha během svého dosavadního působení Trumpova administrativa vychrlila bezprecedentní počet výkonných nařízení. „Řada z nich – jak právě shledávají soudy – jde proti duchu ústavy, dokonce proti některým konkrétním částem ústavy, nebo proti duchu toho, co federální soudci shledávají správné,“ upozornila.

Chování amerického prezidenta naznačuje, že termíny, jako je právní stát nebo vláda práva, jsou pro něj pouze prázdné pojmy, prohlásil poradce prezidenta pro ústavu a právní otázky Jan Kysela. „Mně se zdá, že uvažuje v kategoriích toho, co je pro mě prospěšné a co je pro mě neprospěšné,“ sdělil ústavní právník.

Trump se během svého života několikrát dostal před soud a zvykl si na pozornost, kterou soudní proces vytvoří, míní Kozák. „On se opravdu vidí jako symbolická oběť politických spiknutí,“ řekl amerikanista. „Cokoliv a kdokoliv mu stojí v cestě, tak je schopen na to tvrdě zaútočit,“ dodal.

„Je výzva pro americkou exekutivní moc soudce uchránit. Nicméně pokud exekutivní moc sama některé soudce staví do pozice nepřátel, tak je otázka, nakolik k tomu bude motivovaná,“ prohlásil Vyhnálek.

Dodal, že se mluví o rušení soudů, seškrtávání jejich rozpočtů nebo vytvoření nových míst v americkém nejvyšším soudu, která by obsadili soudci naklonění Trumpovi.

„Určité kroky, které zřejmě zvažuje administrativa Donalda Trumpa vůči soudům, o kterých se píše, o kterých se zřejmě velmi vážně uvažuje uvnitř administrativy, tak skutečně jako by vypadly z kuchařky autoritářů, kteří se snaží omezit nezávislé instituce,“ přiblížil Ladislav Vyhnálek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Odvrácení ústavní krize

„Pořád ještě věřím americkým institucím, zejména soudům, že ustojí cokoliv, co by se mohlo vnímat jako náběh na ústavní krizi,“ řekl Vyhnálek. „Když prezident Trump volal po impeachmentu jednoho ze soudců, který zabrzdil jeden z jeho exekutivních příkazů, předseda nejvyššího soudu John Roberts se proti tomu ohradil,“ připomněl.

Vyhnálek dodal, že za dvě stě let fungování amerického ústavního systému došlo k odstranění asi osmi federálních soudců. „Vždy šlo o kriminální činy typu křivá přísaha a podobně. Rozhodně nešlo o nesouhlas s rozhodnutími,“ dodal akademik. Na ústavní krizi by podle něj došlo tehdy, kdyby Trumpova administrativa dlouhodobě nerespektovala rozhodnutí soudů a snažila by se je zvrátit protiústavními prostředky.