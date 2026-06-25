USA a Rusko neuzavřely na Aljašce žádné dohody, odmítl Rubio ruská tvrzení


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy a Rusko neuzavřely loni v létě na Aljašce žádné dohody ohledně Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek americký ministr zahraničí Marco Rubio v odpovědi na dotaz novinářů ohledně ruských tvrzení, že USA neplní dohody uzavřené prezidentem USA Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem při loňském setkání v Anchorage.

„Na Aljašce byl předložen návrh. Ale nestal se dohodou,“ řekl Rubio. „Rusko chce – kromě mnoha dalších otázek, které nastolilo – dostat celé území Donbasu. Ale k žádné dohodě nedošlo. Kdyby byla, válka by skončila,“ prohlásil šéf americké diplomacie podle serveru BBC News. Rubiovo vyjádření citovala také ukrajinská a ruská média.

Rubio ujistil, že USA jsou nadále připraveny sehrát konstruktivní roli při ukončení plnohodnotné války, kterou Rusko vede pátým rokem proti sousední Ukrajině.

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Ruská tvrzení o dohodách

Putinův poradce Jurij Ušakov v neděli obvinil Spojené státy, že nejsou schopné naplnit dohodu Trumpa a Putina z loňského setkání na Aljašce. „Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov státní agentuře TASS.

Podobná prohlášení s odkazem na údajná ujednání na Aljašce učinili i další ruští politici, mimo jiné ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho náměstek Sergej Rjabkov.

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Jednání Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba politici tam ale jednali o mírovém vyřešení ruské války na Ukrajině.

Moskva požaduje celý východoukrajinský region Donbas včetně části, kterou ruská vojska ani po letech bojů nedokázala dobýt. To Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Kreml.

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