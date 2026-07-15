Francouzský parlament schválil zákon, který umožní asistované sebevraždy

Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař či zdravotní sestra. Dolní komora parlamentu přehlasovala zamítavé stanovisko komory horní. Podle AFP se pro zákon vyslovilo 291 poslanců, 241 bylo proti a 29 se zdrželo.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu či předseda horní komory parlamentu Gérard Larcher podle AFP už v úterý uvedli, že se kvůli tomuto zákonu obrátí na takzvanou Ústavní radu, což je obdoba ústavního soudu. Podle kanceláře premiéra by mohla rada rozhodnout v polovině srpna. Pokud nebude mít námitky, bude moci prezident zákon ratifikovat. Následovat bude vypracování dekretů upravujících jeho provádění, napsala AFP.
Asistovanou sebevraždu budou podle zákona moci podstoupit pouze dospělé osoby, které jsou francouzskými občany nebo jsou rezidenty ve Francii. Další podmínkou je, že trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí, jež je v pokročilé nebo terminální fázi, a jsou schopny vyjádřit svobodné a vědomé rozhodnutí o tomto kroku.
Nový zákon stanoví podrobný postup. Pacient musí podat žádost lékaři, který to posoudí společně s alespoň jedním dalším lékařem a dalším zdravotnickým pracovníkem. Pokud bude žádost schválena, musí pacient své rozhodnutí potvrdit po minimálně dvoudenní lhůtě na rozmyšlenou.
K vypracování návrhu zákona o eutanazii vyzval francouzskou vládu před několika lety prezident Emmanuel Macron. Debata o tomto tématu rozdělila společnost. Zastánci eutanazie tuto možnost hájí s tím, že nemocní lidé, kteří dlouhodobě nesnesitelně trpí, si budou moci zvolit důstojnou smrt. Odpůrci, včetně části lékařské obce či katolické církve, tvrdí, že legalizace asistovaného umírání může přimět k takovému kroku i zranitelné osoby.
Průzkumy veřejného mínění podle agentury Reuters ve Francii dlouhodobě ukazují na širokou podporu možnosti asistované sebevraždy. Podle průzkumu agentury Ifop z letošního února se pro takový zákon vyslovilo 84 procent dotazovaných.