Ve Švýcarsku zatkli několik lidí kvůli „sebevražedné kapsli“

„Ten sarkofág skutečně vzniká jako nápad jedince, nemá nic společného se zdravotní péčí, ani v Austrálii, ani ve Švýcarsku. Je to 3D tiskárna a nápad jednoho člověka, tak je potřeba se na to dívat,“ upozornil Vácha.

Police nyní zatkla hned několik osob, které umožnily sebevraždu v zařízení, které připomíná kokpit letadla. Přístroj je vybavený lůžkem a má uvnitř tlačítko, jímž se do interiéru vpouští dusík. Tento plyn vytlačí vzduch a člověk se v jeho nitru udusí. V kauze, která přitáhla pozornost k lesní usedlosti ve švýcarském Merishausenu, je to vůbec poprvé, kdy byla tato přenosná plynová komora k sebevraždě použita.

Dusík byl poprvé k popravě použit na začátku roku v americkém státě Alabama. Kritici ji označovali za příliš krutou, ale vězeňská správa argumentovala tím, že odsouzený upadne do kómatu a muka necítí. Poprava podle očitých svědků však vypadala jinak.

„Nebyl to někdo, kdo by do třiceti sekund upadl do bezvědomí. To, co jsme viděli, byly minuty, ve kterých někdo zápasil o svůj život. A v (popravčí) místnosti jsme viděli vězeňské zřízence, kteří byli viditelně zaskočeni tím, jak špatně se ta věc vyvinula,“ popsal Jeff Hood, kněz starokatolické církve a duchovní průvodce odsouzeného Kennetha Smithe.

Bez etického i medicínského základu

Takzvaná dusíková hypoxie se do té doby používala jen při porážkách hospodářských zvířat. Pochybnosti vyvolávalo zejména to, že její účinky na lidský organismus nebyly dostatečně popsány. Její nasazení při popravě v Alabamě nahradilo rovněž sporné a nedostatkové injekce s jedem.

„Byla to už pátá exekuce, které jsem byl v Alabamě svědkem, a nikdy jsem neviděl tak drastickou reakci (organismu) na popravu,“ řekl reportér Lee Hedgepeth.

Pitevní protokol popraveného někteří odborníci v USA označili za znepokojivý, dusíkovou hypoxií jsou nyní zjevně znepokojené i švýcarské úřady. Země, která jako první na světě zpřístupnila asistovanou sebevraždu, použití plynového přístroje nikdy neautorizovala. Jeho propagátory dlouho před premiérovým nasazením varovala. Mimo jiné s tím, že projekt postrádá relevantní etický i medicínský základ.