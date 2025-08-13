Slovinští poslanci schválili návrh zákona, který umožňuje ukončení života prostřednictvím asistované sebevraždy, normu ale následně zablokovala tamní horní komora. Na toto téma se nyní ve dvoumilionové katolické zemi naplno rozproudila emocionální veřejná debata.
Slovinskem rezonuje téma asistované sebevraždy
Asistovaná sebevražda je v balkánské zemi palčivou otázkou, která se osobně dotýká řady lidí – patří k nim i Tina Vugaová. „Smrt je v naší kultuře tabu. Přinejmenším jde o nepříjemné téma. Nikdo si nepřeje o tom moc přemýšlet. Když jí ale čelíte, když se smrti podíváte do tváře, někteří si ji začnou přát,“ uvedla.
Vugaová před dvěma měsíci přišla o otce, který poslední dny svého života trávil v paliativní péči a zároveň ve velkých bolestech. I proto se Tina stala podporovatelkou asistované sebevraždy.
„Přijde mi důležité, že jsme ve 21. století konečně připraveni na tento krok, dát lidem možnost, a to zdůrazňuji, možnost rozhodnout se, jak a kdy zakončit svůj příběh,“ sdělila Vugaová.
Pro zavedení asistované sebevraždy je více než polovina Slovinců
Téma v zemi, kde téměř dvě třetiny populace tvoří katolíci, neřešili jen zákonodárci, ale i samotní občané. V referendu se pro zavedení zákona vyslovilo 55 procent Slovinců.
„Tento zákon je spravedlivý, umožňuje všem lidem ukončit život podle vlastního rozhodnutí, ať už si přejí pomoc k jeho zkrácení, nebo ne,“ míní lékař a jeden ze spoluautorů zákona Andrej Pleterski.
Podle kritiků by však zákon otevřel dveře k předčasnému ukončení života za jakýchkoliv okolností. Skupina odpůrců dokonce sbírá hlasy na plebiscit, který by normu zablokoval.
Návrh zákona nepojednává o eutanazii
Nová slovinská norma dává nemocným jedincům právo na asistovanou sebevraždu v případě nesnesitelného utrpení. Nejedná se ale o eutanazii, při které nemocného pacienta usmrtí přímo lékař. Slovinští lékaři ale předpokládají, že i tento způsob rozdělí i odbornou veřejnost.
Lékařka a prezidentka slovinské lékařské komory Bojana Beovičová se domnívá, že se Slovinsko nakonec může dostat do situace podobné té ve Švýcarsku, kde zákrok provádí specifická skupina doktorů, kteří se na něj specializují.
Asistovaná sebevražda je už v Evropě legální například právě ve Švýcarsku nebo i ve Švédsku a Rakousku. V Česku je stejně jako eutanazie nelegální.