Sinice pod Novomlýnskými nádržemi se extrémně přemnožily, zabily asi 1,5 tuny ryb


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Hrubým odhadem se v pátek na výpusti ze Staré Dyje do Dyje nachází 1,5 tuny mrtvých ryb, řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají výrazně přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku níže právě z nádrží. V průběhu pátku je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Společně s vodohospodáři se podle Láníčka snaží zachránit, co se dá.

„Proměříme kyslík od nátoku do Zámecké Dyje až po vyústění Staré Dyje, přidáme další čerpadla a uvidíme, jestli se nám podaří to aspoň trochu zvrátit,“ řekl Láníček. Tytéž problémy se rok co rok opakují na stejném místě několik let a aktuální snahy o záchranu ryb jsou podle něj jen řešením následků.

„Hasíme požár, ale sirky má někdo jiný a rozdělává oheň,“ použil přirovnání Láníček k tomu, že primární problém je v kvalitě vody v dolní nádrži. Mělká stojatá a přehřátá voda plná živin je ideálním prostředím pro růst sinic, které se dostávají dál do řeky a v noci, když nefotosyntetizují, odebírají kyslík.

„Bavíme se o tom roky, ale s reálným řešením zatím nikdo nepřišel. A nemůžeme to řešit my tady dole, ale musí to řešit ministerstvo zemědělství, potažmo vláda,“ poznamenal.

Přemnožené sinice pod Novomlýnskými nádržemi
Zdroj: ČTK/Václav Šalek

Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová na webu v pátek uvedla, že vodohospodáři se nadále snaží pomoci i manipulací se stavidlem u ústí Staré Dyje do Dyje, kde osadí nornou stěnu. Zmínila však, že už nelze nadlepšovat průtok z Novomlýnských nádrží. Manipulační řád totiž větší objem vody nepovoluje vypouštět.

Podle Láníčka by bylo vhodné zabývat se tím, zda manipulační řády odpovídají současné situaci. Vody v povodí Dyje ubývá. Srážek totiž obecně v Česku neubývá ani nepřibývá, za to ubývá vody v krajině, protože se jí kvůli zvyšujícím se teplotám více odpaří. Důsledkem je větší sucho, které je letos na jižní Moravě delší dobu extrémní.

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