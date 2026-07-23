EK vyměřila Googlu pokutu 890 milionů eur za zvýhodňování vlastních služeb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) vyměřila americké společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy korun) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativním, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play.

Google patří podle pravidel EU mezi takzvané strážce přístupu neboli gatekeepers. Tímto názvem Komise v září roku 2023 označila velké internetové společnosti, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Mezi gatekeepers se řadí například i firmy Meta Platforms či Apple.

Podle DMA nesmějí tyto společnosti při řazení výsledků upřednostňovat své vlastní služby před službami třetích stran. Při tomto řazení musejí uplatňovat transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky. Komise přitom zjistila, že společnost Google ve vyhledávači Google Search upřednostňuje své vlastní služby včetně služeb v oblasti nakupování, hotelů či dopravy před službami třetích stran. Tím porušuje své povinnosti vyplývající z nařízení, stojí ve sdělení unijní exekutivy.

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Ilustrační foto

Výrazné zviditelňování služeb

Google ve výsledcích vyhledávání zvýrazňuje své vlastní služby, a to mimo jiné tím, že je umisťuje v horní části stránky s výsledky vyhledávání nebo pomocí vylepšených vizuálních prvků a filtrů, zatímco podobné služby třetích stran nejsou podle Evropské komise tak výrazně zviditelněny.

Podle unijního nařízení by rovněž vývojáři aplikací, kteří své aplikace distribuují prostřednictvím služby Google Play, měli mít možnost bezplatně informovat zákazníky o alternativních, často levnějších nabídkách, a nasměrovat je k těmto nabídkám za účelem nákupu, například na webové stránky nebo do alternativních obchodů s aplikacemi. Komise ale dospěla k závěru, že Google tuto povinnost nesplnil.

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Google by měl nyní ukončit porušování předpisů a zavést opatření, která zajistí spravedlivé a nediskriminační zacházení se službami třetích stran, jež se objevují ve výsledcích vyhledávání na Googlu. Rovněž umožnit vývojářům, kteří distribuují své aplikace prostřednictvím obchodu Google, volně komunikovat, propagovat nabídky a uzavírat smlouvy s uživateli nejen v rámci obchodu Google Play, ale i mimo něj.

Ve čtvrtek uložené pokuty zohledňují podle EK závažnost a délku trvání porušení předpisů. Jde o pokutu 460 milionů eur (11,12 miliardy korun) za jedno porušení a 430 milionů eur (10,4 miliardy) za druhé. Google má povinnost vyhovět rozhodnutím EK do 60 dnů, jinak mu hrozí periodické peněžité sankce až do pěti procent jeho celosvětového obratu.

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