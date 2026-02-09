Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

Vláda na pondělním zasedání projedná například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Pro nadbytečnost kabinet nejspíš odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložila skupina opozičních poslanců. Jednání ministrů kvůli návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bavorsku povede vicepremiérka Alena Schillerová (také ANO). Zasedne také koaliční rada.
Dílčí novela trestního zákoníku počítá také se zavedením nového trestného činu, který bude postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví. Dalším tématem, jímž se návrh zabývá, je problematika obecně prospěšných prací. Novela řeší případy, kdy při vykonávání tohoto soudem uloženého trestu vznikne úraz nebo škoda.
Předloha skupiny poslanců z klubů lidovců, Pirátů a TOP 09 v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) má podle autorů přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí. Odpovídá vládnímu návrhu z minulého volebního období. Kabinet ji podle agentury ČTK pravděpodobně odmítne a uvede, že navrhované změny by jen zvýšily náklady a byrokracii.
Na programu je i aktualizace ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po kritice, že vláda chce paralympionikům vyplácet za další medaile jen poloviční odměny, slíbil odměny všech sportovců dorovnat. Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.
Vláda by se měla vrátit k nařízení o podmínkách poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, zabývat se bude i dalším nařízením o platbách zemědělcům. Projedná i změny ve statutu vládní rady pro informační společnost nebo chystané cesty prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
Před jednáním vlády by měla jako obvykle zasednout koaliční rada. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) by měl podle předsedy hnutí Tomia Okamury koaličním partnerům představit svůj plán kroků, které by měly vést ke zlevnění potravin. Koaliční rada by měla probrat také emisní povolenky.
- Domácí
- Koalice
- Koaliční rada
- ANO
- Motoristé
- Andrej Babiš
- Jednání
- Alena Schillerová
- Bavorsko
- Německo
- Ministerstvo financí
- Petr Hladík
- KDU-ČSL
- Tomio Okamura
- Martin Šebestyán
- Potraviny
- Zlevnění
- Trestný čin
- Novela
- Ekologie
- Návrh
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- Piráti
- TOP 09
- Boris Šťastný
- Mnichovská bezpečnostní konference
- Olympiáda
- Paralympiáda
- Obchodování s lidmi
- Ministerstvo životního prostředí
- Petr Pavel
- Prezident
- Petr Macinka
- Ministerstvo zahraničí