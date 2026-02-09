Kabinet mění opatření proti erozi půdy


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) oznámil, že mění požadavky na opatření proti erozi zemědělské půdy. Dále chce také upravit plochu, které se povinnost bránit odnosu části půdy vlivem srážek týká. Aktuálně to je zhruba 65 procent půdy v Česku. Někteří zemědělci upozorňují, že to je jeden z nejpřísnějších standardů v EU, kde je to průměrně 40 procent. Asociace soukromého zemědělství to vysvětluje tím, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách.

„Je to dlouhodobý záměr i naší vlády tuto oblast (pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených plochách, která upravuje takzvaný standard DZES 5 – pozn. red.) ještě více zjednodušit, ale v současné době, aby byly zajištěny způsoby hospodaření, tak přicházíme jen s touto novelou, která upravuje půdoochranné technologie, ale zatím nic nemění z pohledu rozsahu erozních ploch, ale tu ambici máme dále,“ řekl Šebestyán.

Dosud byla pravidla pro protierozní ochranu formulována jednotně pro různé typy erozně ohrožených půd. Nově se podmínky rozdělí podle stupně erozního ohrožení půdy, tedy zvlášť pro silně a mírně erozně ohrožené pozemky. Pro každou kategorii erozní ohroženosti budou vymezeny odpovídající skupiny plodin a přehledný seznam půdoochranných opatření, ze kterých si budou moci zemědělci vybrat, jaké použijí na svém pozemku. V pondělí schválené nařízení také zjednodušuje kontroly a snižuje administrativní zátěž.

Protierozní pravidla mají bránit miliardovým škodám
Ilustrační foto

Pravidla standardu DZES 5 někteří zemědělci v minulosti opakovaně kritizovali, stěžovali si zejména na složitost pravidel a nejistotu v jejich nařizování, protože pravidla byla několikrát odložena a upravována. Zemědělský svaz ČR dříve také kritizoval, že Česko zavádí nejpřísnější protierozní pravidla v EU. Asociace soukromého zemědělství ale naopak tvrdí, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách a je pochopitelné, že se týká většího množství ploch než v jiných zemích.

Nahrávám video
Tisková konference po jednání vlády
Zdroj: ČT24

Motoristé ve svém předvolebním programu hovořili o zrušení či zásadní revizi protierozní vyhlášky tak, aby neznehodnocovala půdu a nesvazovala hospodaření. To vyvolalo kritiku ekologů, zrušení by podle nich poškodilo českou krajinu a oslabilo ochranu půdy.

Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny
Půdní eroze

Výběr redakce

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

12:37Aktualizovánopřed 8 mminutami
Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

před 32 mminutami
Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

před 40 mminutami
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

04:04Aktualizovánopřed 53 mminutami
Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

před 1 hhodinou
Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

před 1 hhodinou
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

08:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, patří s výší investice 42 miliard korun mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji. Rozhodnutí zastupitelů je klíčové pro další rozhodování investora o realizaci, zdůraznil Cyrani.
12:37Aktualizovánopřed 8 mminutami

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce

Města a obce zpravidla v posledních letech staví nájemní byty. Někde tak samosprávy lákají určité profese, jinde má výstavba či rekonstrukce řešit bytovou nouzi či pomoci mladým rodinám nebo seniorům. Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení stále chybí statisíce obecních bytů. Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet.
před 13 mminutami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
13:19Aktualizovánopřed 13 mminutami

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) oznámil, že mění požadavky na opatření proti erozi zemědělské půdy. Dále chce také upravit plochu, které se povinnost bránit odnosu části půdy vlivem srážek týká. Aktuálně to je zhruba 65 procent půdy v Česku. Někteří zemědělci upozorňují, že to je jeden z nejpřísnějších standardů v EU, kde je to průměrně 40 procent. Asociace soukromého zemědělství to vysvětluje tím, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách.
před 32 mminutami

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.
před 40 mminutami

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda se na pondělním zasedání shodla, že zruší Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která předchozímu kabinetu radila se strukturálními ekonomickými opatřeními. Podpořila rozšíření trestného činu obchodování s lidmi a odmítla pro nadbytečnost návrh novely opozičních poslanců o předcházení ekologické újmě. Také třeba jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek.
04:04Aktualizovánopřed 53 mminutami

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce do měsíce rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách, uvedl ministr před jednáním vlády. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.
před 1 hhodinou

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...