Ministr Šebestyán odvolal ředitele Lesů ČR Šafaříka


před 59 mminutami

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) ve středu odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zemědělství.

Odvolání Šebestyán odůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše ministerstvo již ve středu 14. ledna, výsledek by měl být přibližně za měsíc.

„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ vyvětlil svůj krok Šebestyán.

„Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ dodal ministr.

Česko je největší vývozce dřeva v Evropě. Přichází tím ročně o stovky milionů
