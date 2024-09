Uskupení po volbách vyjednávají o koaliční spolupráci

ČT24

, jas

22. 9. 2024 Aktualizováno před 58 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Členky volební komise na Jihlavsku počítají vydané obálky

Zatímco po krajských volbách panuje poměrně jasná situace v Jihočeském kraji, kde již tamní hejtman Martin Kuba ohlásil záměr, že jeho ODS povede region sama, v dalších vyjednávání stále probíhají. Například ve Středočeském kraji dostává tamní koalice SPOLU nabídky od vítězného ANO i od druhého hnutí STAN, přičemž ANO nabízí SPOLU i hejtmanský post. V Jihomoravském kraji očekává dosavadní hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) velice rychlou dohodu SPOLU a Starostů pro jižní Moravu. Web ČT24 přináší přehled povolebních vyjednávání po krajských volbách.

Vítězem krajských voleb co do počtu zastupitelů je hnutí ANO, které jich získalo 292. Druhá ODS má 106 krajských mandátů, třetí Starostové a nezávislí (STAN) 73. Ze stran, které jsou mimo sněmovnu, uspěly KSČM s 32 zastupiteli, SOCDEM se 13 nebo PRO se sedmi. Propadli vládní Piráti, kteří získali tři zastupitele. Poměrně jasná situace už panuje v Jihočeském kraji. Tamní ODS v čele s hejtmanem Martinem Kubou ve volbách získala více než polovinu mandátů v zastupitelstvu. Od roku 2020 vedla Jihočeský kraj koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012. Kromě ODS se však žádný ze současných koaličních partnerů do nového zastupitelstva nedostal. Již v sobotu večer tak Kuba avizoval, že kraj povede sama ODS.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

„Máme spoustu rozdělaných projektů, které jsme ještě nestačili ukončit. I proto jsem prosil Jihočechy o mandát, abychom je mohli dotáhnout. Například řada silničních obchvatů je ve fázi, kdy se teprve bude začínat. Jen v aglomeraci Českých Budějovic potřebujeme severní spojku, most (přes Vltavu) do Papírenské ulice. Dále pak chceme pracovat na obchvatu Tábora a dalších projektech, které jsme slibovali,“ uvedl Kuba. Do krajského zastupitelstva se kromě ODS dostalo ještě ANO s více než čtrnácti procenty a Stačilo!, které těsně překročilo potřebné pětiprocentní kvorum. ANO si v porovnání s výsledkem před čtyřmi lety polepšilo. Tehdy získalo 18,12 procenta, nyní o šest procent více. ODS si však od posledních krajských voleb polepšilo ze 17,52 procenta téměř o třicet procent.

Podle lídra hnutí ANO na jihu Čech Romana Kubíčka také Kubovi pomohl jiný styl komunikace než má celostátní ODS. „Je to mistr sociálních sítí, je hodně vidět, to si myslím, že je základ jeho politiky tady na jihu Čech. A do toho přišly povodně a Martin Kuba byl všude,“ dodal Kubíček. V Pardubickém kraji šlo o „těžký kompromis ze všech stran“ V Pardubickém kraji vznikne nová koalice 3PK, ANO, Koalice pro Pardubický kraj a ODS, jejíž půdorys odpovídá výsledku voleb. Hnutí STAN bude v opozici. Nová koalice to v noci na neděli oznámila prostřednictvím videonahrávky. „Dohodli jsme se na tom, že vytvoříme poměrně stabilní koalici, i vzhledem k úkolům, které nás všechny čekají. Koalice je založená na tom, že jsme přizvali k jednání vítěze voleb a dohodli jsme se, že vytvoříme čtyřkoalici, která by měla být složena z 3PK, hnutí ANO, Koalice pro Pardubický kraj a ODS,“ prohlásil končící hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM). Jeho uskupení by mělo v novém volebním období získat i pozici hejtmana.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

Poznamenal, že těmto subjektům dala hlas dominantní většina voličů. Koalice čtyř subjektů by měla zaručit stabilitu. Vyjednávání Netolický označil za „těžký kompromis ze všech stran“, kdy každý musel slevit ze svých požadavků. Nejdříve se sešly a dohodly tři subjekty, které byly i v dosavadním vedení kraje, tedy 3PK, Koalice pro Pardubický kraj a ODS, poté přizvaly ANO. „Do jednání jsme šli s tím, že bychom jako vítěz voleb stáli o post hejtmana, nicméně jednání byla těžká, kompromisy se dělají, a pro nás zvítězila varianta podílet se na řízení kraje, než mít jen jeden post, byť hejtmana. Proto jsme došli k tomu, že přenecháváme pozici 3PK,“ řekl tamní lídr ANO Dušan Salfický.

Podle Netolického bude nová koalice v pondělí jednat i se zástupci hnutí STAN. „Stojíme o to, aby dohoda byla co nejširší, nicméně rada kraje bude složená ze čtyř subjektů,“ upřesnil Netolický. Shoda již panuje na personálním složení rady, konkrétní jména zatím nezazněla, jednotlivé gesce se teprve budou dojednávat. Tři radní bude mít 3PK, dva ANO, dva ODS s TOP 09, dva KPK. Volby v roce 2020 v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s jedenácti mandáty z pětačtyřiceti, podobně jako čtyři roky předtím však zůstalo v opozici. Koalici vytvořily 3PK, ODS s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN. Netolický se tehdy stal hejtmanem potřetí. Na jižní Moravě se očekává dohoda SPOLU a Starostů Dosavadní jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) očekává velice rychlou dohodu SPOLU a Starostů pro jižní Moravu na koalici. Tyto strany mají dohromady 35 křesel ze 65. Koalice SPOLU zvítězila s téměř čtyřiceti procenty hlasů, druhé ANO má necelých 29 procent. Stačilo!, SPD a Starostové pro jižní Moravu mají všichni čtyři křesla při zisku okolo šesti procent hlasů. Pokud vznikne plánovaná koalice, bude fungovat stejně jako ta dosavadní, pouze bez Pirátů, kteří získají jen přes tři procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostanou. „Se zástupci Starostů jsme si volali, když už to vypadalo, že budeme mít většinu, a domluvili jsme se, že se potkáme. Pak budeme mít nějaký výstup,“ avizoval Grolich.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

„My jsme včera probrali základní půdorysy nové koalice a nové rady, nicméně v tuto chvíli musíme všichni ty priority probrat v našich orgánech,“ sdělil v neděli ČT lídr kandidátky Starostů pro jižní Moravu František Lukl, podle kterého další jednání proběhne v neděli v osm hodin večer. Podle Grolicha se na jižní Moravě podařilo voliče přesvědčit, že krajské volby nejsou o vyřizování účtů s vládou. „Proto se kampaň jmenovala Akce hejtman, museli jsme na první dobrou lidem ukazovat, že je to o volbě hejtmana,“ vysvětlil.

František Lukl o koaličním vyjednávání v Jihomoravském kraji (zdroj: ČT24)

Grolich uvedl, že ho v posledním týdnu špičky ANO, tedy Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček, „osočovaly a nálepkovaly“. „Andrej Babiš v posledních dvou rozhovorech zmiňoval jediného hejtmana. Tím mě možná posílil, že na mě upozorňoval. Vedl jsem souboj s jejich třemi hlavními postavami, nikoliv s nějakým kandidátem na jižní Moravě. Voliči pětikoalice najednou spor vnímali na jiné úrovni a strašlivě nás to posílilo. Věřím tomu,“ řekl Grolich.

Zmínil také, že členové krajské koalice SPOLU přemýšleli, zda zase kandidovat společně. „Říkali jsme si, že to bude drhnout, ale má to smysl, máme výsledky a ukazuje se, že politika se dá dělat jinak, s přátelskými vztahy. Věřím, že to bude pokračovat,“ prozradil Grolich. Zmínil také Piráty, kteří byli v koalici, ale nyní ze zastupitelstva vypadli. „Lidsky je mi jich líto a děkuju jim za spolupráci,“ vzkázal. Na další čtyřletou spolupráci se těší. „Chceme dál rozvíjet kraj a investovat tam, kde je to potřeba. Máme před sebou nákup nových vlaků, stavbu domovů pro seniory a spoustu dalších věcí,“ avizoval Grolich. Ve středních Čechách má SPOLU nabídky od ANO i STAN Koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) ve středních Čechách má při povolebním vyjednávání o krajské vládě nabídky od vítězného ANO i druhého hnutí STAN. Další kolo jednání mezi SPOLU a STAN bude v pondělí, zjistila ČTK od lídrů ANO a STAN. V zastupitelstvu o 65 členech obsadilo ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít dvacet mandátů a třetí SPOLU třináct zastupitelů. SPOLU je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s každou z těchto stran. Podle dosavadní hejtmanky Petry Peckové (STAN) se nabídky liší jen tím, že ANO nabídlo SPOLU funkci hejtmana.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

Pecková ve vysílání ČT24 uvedla, že během soboty byla opakovaně v kontaktu s lídrem středočeské kandidátky SPOLU Janem Skopečkem a jeho týmem. „Na jednání jsme jim nabídli to, že můžou mít více, než matematicky říká jejich volební výsledek. To znamená, že nabídka z naší strany byla poměrně velkorysá. Nabídli jsme, že mohou mít pět postů v radě, plus další posty ve výborech a komisích,“ upřesnila Pecková s tím, že součástí nabídky je i okamžitá kontinuita v započaté práci, „protože čtyři roky jsme s nimi řídili Středočeský kraj“.

„Pro nás je důležité, aby kraj šel dopředu, a ne funkce hejtmana,“ tvrdí lídr ANO ve středních Čechách Tomáš Helebrant. První jednání o společné vládě v kraji se SPOLU vedlo ANO v sobotu v noci, v neděli zatím další nečeká. „Dohodli jsme se, že budeme dále jednat, zástupci koalice SPOLU nám řekli, že v pondělí pokračují jejich jednání se STAN, a potom, že budou jednat ještě s námi,“ doplnil.

Petra Pecková ke koaličnímu vyjednávání v Středočeském kraji (zdroj: ČT24)

Volební výsledek podle Peckové umožňuje sestavit se SPOLU většinovou koalici. „Byť bude velmi křehká, o jeden hlas, ale to by bylo velmi podobné, i kdyby byla sestavená s ANO,“ řekla. Volby ve středních Čechách vyhrálo ANO před STAN a SPOLU. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO bude mít čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. ANO na Plzeňsku požaduje post hejtmana i výraznou většinu v radě Post hejtmana pro krajského lídra ANO Kamala Farhana a výrazná většina v krajské radě jsou nepřekročitelné podmínky, se kterými vítězné ANO vstoupilo v Plzeňském kraji do prvního kola vyjednávání o budoucí krajské koalici, řekl krajský předseda ANO a primátor Plzně Roman Zarzycký, který zároveň díky největšímu počtu preferenčních hlasů poskočil ze sedmého místa kandidátky na první. První jednání stihl vyjednávací tým ANO zatím s koalicí ODS + TOP 09 a s hnutím STAN. ANO získalo 24 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Ve srovnání s minulými krajskými volbami v roce 2020 ANO svůj zisk zdvojnásobilo. Druhé místo patří koalici ODS a TOP 09, která bude mít společně devět zastupitelů, o dva méně než nyní. V pořadí třetí STAN bude mít mandátů osm, čtyři křesla získá Stačilo! a také uskupení Pro náš kraj, tři z jeho mandátů připadnou KDU-ČSL. Po třech křeslech mají Piráti a také SPD a Trikolora. Dosavadní koalici v kraji tvořilo ANO, Piráti a STAN.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

Farhan ve vysílání ČT24 uvedl, že během nedělního odpoledne očekává, že proběhne několik povolebních jednání. O situaci by chtěl mít jasno do nedělního večera či pondělí. Obsazení jednotlivých resortů je podle něj zatím předmětem vyjednávání. „Určitě nás zajímají resorty, kde máme připravené odborníky. Ať už je to zdravotnictví, sociální oblast, finanční, životní prostředí,“ vyjmenoval oblasti Farhan s tím, že konečný výsledek v současné chvíli nedokáže předpovědět. Výsledek voleb a silná pozice umožňuje ANO nejen získat post hejtmana, ale i výraznou většinu v radě. „Minimální počet radních, které budeme požadovat, je sedm nebo osm. A budeme si chtít vybírat portfolia. Našimi prioritami je školství, zdravotnictví, sociální věci a doprava,“ uvedl Zarzycký.

Kamal Farhan k vyjednávání o povolební koalici v Plzeňském kraji (zdroj: ČT24)

Přestože se podle něj kromě hejtmana zatím nemluví o personálním obsazení jednotlivých postů, ANO se bude muset vypořádat s případnou kumulací veřejných funkcí, kterou hnutí obecně odmítá. Mezi čtyřiadvaceti nově zvolenými zastupiteli jsou totiž například poslanci Farhan a Jan Volný, starostové čtyř plzeňských obvodů, starostové Stříbra, Mladého Smolivce a Klenčí pod Čerchovem či místostarostové Klatov, Sušice nebo Rokycan. Pro Zarzyckého je i přes jeho volební úspěch v krajských volbách prioritou post primátora Plzně. Protože počet obyvatel kraje překročil šest set tisíc, zvýšil se počet zastupitelů o deset a i krajská rada bude mít namísto dosavadních devíti členů jedenáct. V letošních volbách se tak v kraji volilo pětapadesát zastupitelů poprvé.

Na Karlovarsku může ANO vládnout samo Ačkoliv hnutí ANO získalo v Karlovarském kraji dost mandátů na to, aby vládlo samo, osloví i další strany, které se dostaly do krajského zastupitelstva a až po jednání s nimi se rozhodne, zda bude vládnout v koalici nebo ne. Podle jedničky kandidátky ANO Jany Mračkové Vildumetzové vzhledem k volebnímu úspěchu není třeba spěchat. ANO bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu osmadvacet zástupců.

Loading... Loading... Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Zdroj: ČSÚ, ČT24

„Všechny subjekty, které se dostaly do krajského zastupitelstva, pozveme ke stolu a budeme s nimi určitě chtít hovořit. Budeme s nimi chtít hovořit o našem programu,“ avizovala Mračková Vildumetzová. „Ale myslím si, že současná situace je taková, že určitě máme nějaký čas, ale může to být za nějakou dobu,“ dodala s tím, že chce jednat s kolegy i s vedením ANO, zda si nechá obě funkce, tedy jestli bude hejtmankou i senátorkou, kterou byla zvolena v prvním kole za obvod Sokolov. Koalici v Karlovarském kraji tvořily poslední čtyři roky STAN, ODS, Piráti, Místní, SNK1 a Volba pro kraj. Přestože byla složená z mnoha subjektů, podařilo se jí po celé čtyři roky zůstat jednotná. V letošních volbách ale ANO posílilo, a to hlavně na úkor menších subjektů. Do zastupitelstva se dostalo s 28 mandáty, STAN se sedmi zastupiteli, koalice SPD a Trikolora se čtyřmi mandáty, ODS a Volba pro kraj, které mají oba po třech mandátech. Z dosavadních koaličních partnerů ze zastupitelstva zmizí Piráti, SNK1 i Místní.

Hejtman Karlovarského kraje Kulhánek k výsledkům voleb (zdroj: ČT24)