ANO vyloučilo Hrabáče, lídrem kampaně v Ústeckém kraji bude Brabec

Lídrem hnutí v Kraji se místo Hrabáče stane Richard Brabec. „Je poslanec za Ústecký kraj, dvakrát byl ministrem ve vládě, má velmi dobrý přehled o kraji. Je to za nás ideální kandidát. Předsednictvo návrh jednomyslně podpořilo,“ řekl Babiš. „Mně to, co se stalo, štve i osobně. Já jsem v Ústeckém kraji ANO zakládal. Teď bude naším úkolem lidem v kraji říct, co jsme pro ně udělali a proč nás mají volit,“ poznamenal Brabec.

I když vedení ANO rozhodlo o stažení Hrabáče z kandidátky už ve středu, chomutovský primátor na volebním webu i na začátku tohoto týdne stále figuroval jako lídr, nikoli mezi odvolanými kandidáty. Hnutí už nemá možnost kandidátku doplnit nebo změnit pořadí adeptů, podle zákonných lhůt to mohlo učinit v případě letošních voleb do 22. července. Hrabáčovo jméno tak pravděpodobně bude i na hlasovacích lístcích a informace o jeho odvolání bude vyvěšena ve volebních místnostech.

Bývalý ředitel mohl rozhodovat o zakázkách do tří milionů korun. Nově to bude možné pouze u zakázek do půl milionu korun. „Bude to více administrativy, ale pomůže to k větší transparentnosti,“ uvedl Růžička. Policie se podle něj na kraj neobrátila v souvislosti s vyšetřováním, nikdo ze zaměstnanců krajského úřadu není ve věci vyšetřován. Kraj připravuje výběrové řízení na nového ředitele.

Spolu s Hrabáčem a Tačnerem je ve vazbě i jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení.