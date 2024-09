Havlíček chce vítězné ANO ve vedení Středočeského kraje, STAN je proti

Krajské volby ve Středočeském kraji vyhrálo ANO. Získalo 33,35 procenta hlasů. Vyjednávat chce s koalicí SPOLU či s jejími jednotlivými stranami o vytvoření krajské vlády. První místopředseda hnutí Karel Havlíček si nedovede představit, že by hnutí ve vedení kraje nebylo. Na postu hejtmana pro ANO ale netrvá. Hnutí STAN nechce vítězné ANO pustit do vedení kraje, nabídlo spolupráci SPOLU. Lídr SPOLU Jan Skopeček uvedl, že bude jednat se STAN i s ANO.

ANO získalo třetinu hlasů a 25 mandátů. STAN má 26,91 procenta a 20 mandátů. SPOLU získalo 17,56 procenta a 13 křesel, čtyři posty získala koalice SPD, Trikolora a PRO s 5,43 procenta hlasů a tři mandáty koalice Stačilo!. Další strany a uskupení nepřekonaly pětiprocentní hranici. Voleb se zúčastnilo 33,23 procenta voličů.

Středočeská kandidátní listina podle Havlíčka nebyla nabita nejznámějšími jmény, hnutí na ní chtělo mít „úspěšné lidi z mikroregionu“. Havlíček řekl, že tým tlačil zezadu. Svou roli v krajské politice ale nevidí. Chtěl by prý být spojkou kraje do nejvyšší politiky.

ANO na hejtmanovi netrvá, mohl by jím být Skopeček

„Zvítězili jsme, máme právo mít hejtmana, ale není to věc, přes kterou by nejel vlak,“ podotkl Havlíček. Lídr vítězného ANO ve středních Čechách Tomáš Helebrant nevyloučil možnost, že by jeho hnutí přenechalo funkci hejtmana lídrovi SPOLU Janu Skopečkovi.

Se Skopečkem Helebrant zatím mluvil po telefonu, žádné oficiální jednání se podle něj neuskutečnilo. Nicméně všechny varianty jsou podle něj možné. „Počítat musíte se vším, důležité je mít stabilní vedení kraje a pokusit se naplnit program, který jsme slíbili voličům,“ uvedl.

Výsledek povolebních vyjednávání nechtěl předjímat. „Třeba už jsou domluveni se STAN a bavíme se úplně zbytečně,“ podotkl.

SPOLU chce jednat s ANO a STAN

Skopeček nevylučuje možnou koalici se STAN ani s ANO. Naopak dříve řekl, že nepředpokládá jednání s SPD, Trikolorou a PRO ani koalicí Stačilo!.

Nejprve se sešel se Starosty. „Chceme tím ukázat, že to jsou naši dosavadní partneři,“ vysvětlil. Situace v kraji je podle něj poměrně patová. „Jakákoli koalice, která tam může vzniknout, bude velmi křehká, co se týče počtu hlasů. Tak uvidíme, co se nám z toho podaří vyjednat tak, aby vznikla ve středních Čechách stabilní vláda,“ dodal.

Podle něj je zřejmé, že SPOLU, které skončilo ve volbách třetí, má politicky blíž k hnutí STAN, dohromady však tato uskupení mají těsnou většinu jednoho hlasu. „Budeme si užívat role jazýčku na vahách, protože bez SPOLU bude těžko vznikat jakákoliv koalice,“ prohlásil. Podle něj není důvod na „nějaké dramatické spěchání“.

Poukázal na to, že z nového zastupitelstva vypadli Piráti, kteří byli v dosavadní krajské radě. To podle něj staví SPOLU a STAN do složité situace, protože by šlo o velmi křehkou většinu. „Nejde jen o radu, ale i o to, jak to krajské zastupitelstvo bude vypadat, a hnutí ANO vyhrálo takovým způsobem, že ho nejde vylučovat z debat,“ dodal.

STAN je proti ANO, chce se spojit se SPOLU

Hnutí STAN ve středních Čechách nechce pustit do vedení kraje vítězné ANO. Nabídlo spolupráci koalici SPOLU.

„Máme ambici a možnost pokračovat v koalici, byť křehké, bez populistů a extremistů a ANO do vedení kraje nepustit. Nabídli jsme spolupráci panu Skopečkovi a koalici SPOLU. Pakliže by upřednostnil pozici hejtmana v koalici s ANO, je to na jeho vlastní odpovědnost," uvedla Pecková.