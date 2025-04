Požár skládky na Rakovnicku likviduje 250 hasičů. Platí zvláštní stupeň poplachu

Požár skládky volně uložených plastů u Rynholce na Rakovnicku se snaží zlikvidovat 250 hasičů. Situace je podle nich vážná. Platí zvláštní stupeň poplachu. Záchranáři už museli ošetřit patnáct hasičů. Většinu z nich kvůli přehřátí, jeden utrpěl popáleniny. Ráno se část jednotek vystřídala, hasiči se snaží zabránit šíření ohně do další části skládky, řekl jejich mluvčí Jan Sýkora.

„Držíme to tam, kde to držet chceme, zatím se to nešíří na další hromadu,“ řekl Sýkora. V noci se hasičům podařilo vyplnit proluku mezi hromadami plastů lehkou pěnou, což brání šíření ohně na druhou část skládky. „Hromada plastu je v současné době neuhasitelná, vzhledem k tomu, že ať tam dodáváme jakékoliv množství vody, vypaří se dříve, než se k požáru přiblíží,“ dodal Sýkora.

Požár skládky mezi obcemi Rynholec a Lány byl hlášen v pondělí v 18:38. Jedná se o plochu dvě stě krát dvě stě metrů, skládka je do výšky zhruba pěti metrů.