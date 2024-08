Po posledních volbách ve Středočeském kraji politici řešili kumulaci funkcí

Středočeský kraj je největším krajem České republiky, co se týče rozlohy i počtu obyvatel. Žije v něm téměř 1,5 milionu lidí. Voliči tak volí do krajského vedení nejvyšší možný počet zastupitelů, a to 65. Po minulých krajských volbách složily vládnoucí koalici čtyři subjekty – STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj. Hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN). Ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která kraj řídila v předchozích čtyřech letech.