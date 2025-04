Kogenerační jednotky či fotovoltaiky. Města a instituce díky nim šetří miliony

S párou se v havířovské nemocnici loučili postupně. Poslední neekologický kotel zlikvidovali loni. Místo nich stojí v kotelně nemocnice nová kogenerační jednotka. „Spalováním zemního plynu ve spalovacím motoru roztáčíme generátor, který vyrábí elektřinu, a dopadem je teplo, které se vytváří ve spalovacím motoru, a to teplo je vyváděno do systému nemocnice,“ popsal manažer technických činností Nemocnice Havířov Jan Filipek.

Zařízení zatím funguje ve zkušebním provozu. Podle propočtu pomůže ušetřit šest až osm milionů korun ročně. „Znamená pro nás hodně. My hospodaříme někde kolem dvou až pěti milionů korun v plusu. Ještě v roce 2020 byla nemocnice zhruba třicet milionů ve ztrátě,“ spočítal ředitel Nemocnice Havířov Norbert Schellong.

Pomocí takzvaného absorbéru jsou v havířovské nemocnici schopni vyrábět z tepla také chlad, ten potom slouží pro chlazení operačních sálů a dalších budov nemocnice. Připraveni jsou přitom i na variantu, kdy by bylo nutné jednotku odstavit. „Jakmile ta kogenerační jednotka vypne, tak se automaticky spustí starý režim, to znamená zvětší se spotřeba tepla z centrálního zdroje a z distribuční soustavy se odebere více elektrické energie,“ vysvětlil Schellong.

Desítky kogeneračních jednotek provozuje ČEZ

Podobně jako v Havířově uvažují i na jiných místech v republice. Někde k tomu stále využívají služby centrálního dodavatele energií. Samotný ČEZ provozuje sto sedmdesát kogeneračních jednotek. Tři z nich jsou v ostravské části Vítkovice.

„Zásobujeme jak vítkovickou nemocnici, tak Vítkovické a Třinecké železárny. Je to levnější ve srovnání s výrobou elektřiny klasickým způsobem. Je to proto, že teplo, které je zbytkové, dodáváme zákazníkům, a z prodeje elektřiny, která vznikne při výrobě tepla, dotujeme cenu. Ta sleva se může pohybovat mezi deseti a dvaceti procenty,“ popsal generální ředitel ČEZ Energo Martin Václavek. Kogenerační jednotky pohání plyn. V budoucnu by ho mohl nahradit vodík nebo jiná syntetická paliva.