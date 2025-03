Boom tepelných čerpadel je pryč, podle asociace za ním stála panika

Zájem o tepelná čerpadla propadl. Loni se jich prodalo dvacet tisíc a instalovalo o šest tisíc víc, ale to jen proto, že firmy doháněly zakázky z doby, kdy nestíhaly. Podle odborníků se trh vrátil k normálu. Podobně, byť ne až tak výrazně, klesl zájem domácností o fotovoltaiku.

U novostaveb se podle asociace stala čerpadla už standardem. V případě rekonstrukcí je rozhodování majitelů složitější, i kvůli vstupní investici. Na otázku, zda je potřeba, aby byl dům zateplený, odpověděl vedoucí sekce vzdělávání Asociace pro využití tepelných čerpadel David Šafránek: „Určitě to nutné není, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem tam funguje otopná soustava.“

„Obáváme se, že to nebyla nějaká kalkulovaná rozhodnutí ze strany spotřebitelů, že teď si opravdu budeme pořizovat obnovitelný zdroj vytápění, ale spíše obava z nedostatku plynu,“ řekl k vývoji ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel Jan Potucký.

Když v únoru roku 2022 začala plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, ceny energií letěly vzhůru. Nebylo jasné, co bude v zimě, a tak se tepelná čerpadla stala nedostatkovým zbožím. Dnes už je tento boom pryč. Loni se prodalo v Česku dvacet tisíc tepelných čerpadel, tedy asi třetina toho, co v roce 2022 nebo v tom následujícím. Za rekordy tak podle oborové asociace byla spíš panika než záměr.

Oborové asociace ještě nedávno odhadovaly, že v Česku by mohlo do roku 2030 pracovat milion tepelných čerpadel. Tato čísla už ale neplatí. „Už teď dosažitelná úplně nejsou, pokud by nenastala skutečně velmi masivní podpora. Proto je za nás na místě ta čísla revidovat tak, aby byla reálná,“ poznamenal Potucký.

Na druhou stranu platí, že kdo se pro takové zařízení rozhodne, nebude čekat měsíce jako v době krize, ale nanejvýš několik týdnů.