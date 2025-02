Špatné světlo škodí spánku i přírodě, mnohde vadí pouliční lampy

David Rajmon z Říčan se na město poprvé obrátil v roce 2018. „Po nainstalování nového osvětlení jsme ihned zaznamenali změnu, svítilo nám to do oken,“ popisuje. Situaci nakonec sám vyřešil instalováním stínidel a filtrů na lampě před svým domem. Několik let se pak podle svých slov snažil přesvědčit radnici, aby neinstalovala výrazná bílá světla. To se podle něj podařilo jen částečně. „Nyní v Říčanech probíhá druhá vlna modernizace veřejného osvětlení, v rámci které instalujeme svítidla bez modré složky,“ říká mluvčí města Helena Vlnařová.

Jak na světelnou hygienu

Podle odborníků by pouliční lampy měly osvětlovat jen chodníky a vozovky, tedy světlo by mělo směřovat dolů, a nemělo by mít výraznou modrou složku. Ta totiž podle nich v noci může škodit lidem i přírodě. „Příliš umělého bílého světla s modrou složkou po setmění má na lidské tělo také negativní vliv. Dlouhodobě zanedbávaná světelná hygiena tak může vést k psychickým problémům, chronickým onemocněním, diabetu, ale i třeba až k nádorovým onemocněním,“ vysvětluje Zdeňka Bendová z Katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Takzvané světelné znečištění řeší nově evropské nařízení o obnově přírody. Členské státy teď podle něj mají zavést opatření, které ho zastaví, omezí nebo napraví. Ministerstvo životního prostředí už připravilo novelu, podle které bude muset být nové osvětlení šetrné svým umístěním i parametry.

Podle odborníka na světlo Hynka Medřického by bylo nejlepší vrátit se k původnímu žlutému světlu, které v ulicích měst bylo vždy. „Bylo by dobré se v první řadě zamyslet, co v obcích svítilo posledních padesát let, a dávat tam žluté světlo, které může být i v LED technologii – žlutooranžové se vyrábí už od roku 2016, a přesto se stále instalují bílá světla,“ vysvětluje Medřický.