Plzeň musí vyměnit téměř všechny lampy

Plzeň musí vyměnit téměř všechny pouliční lampy. Je jich přes dvacet tisíc a některé jsou i čtyřicet let staré. Nejde jen o samotné svítilny, ale také o kandelábry, rozvaděče nebo kabely pod zemí. Na energiích by radnice mohla ušetřit až polovinu nákladů. Ročně teď za ně platí skoro padesát milionů.

Výbojkové lampy mezi panelovými domy v Plzni-Skvrňanech svítí už čtyřicet let, tedy od doby, co sídliště postavili. „Lepší je kovová. Kvůli údržbě, montáži, všemu,“ uvedla technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

Nevhodné je i osvětlení jako takové, trápí obyvatele i zvířata. „Svítí lidem do oken, do nebe. Lampa má osvětlovat chodník, má osvětlovat cíleně komunikaci,“ podotkla Fojtíková.

„Bylo by dobré, kdyby svítily o něco více na chodník a do trávy, protože by bylo jednodušší například po psech sbírat exkrementy,“ soudí obyvatel sídliště Dominik Sperl.

Zatmívací LED světla má Plzeň jen na hrázi Boleveckého rybníka. Město je tam nainstalovalo kvůli ochraně živočichů. Čím více jich bude mít, tím více ušetří na energiích. „Chceme dělat osvětlení, které je nejenom ekologické, ale budeme ho umět také řídit, ovládat, stmívat na noc, různě přisvicovat při krizovém řízení,“ poznamenal primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).