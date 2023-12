Nové lampy a úspornější svítidla. Přes 550 obcí a měst rekonstruuje veřejné osvětlení

Díky projektům, s nimiž se města a obce o dotaci přihlásily, se podle resortu vymění 162 tisíc svítidel a vznikne minimální roční úspora 171,5 TJ – to je množství energie, díky kterému by mohla Praha fungovat skoro tři dny. Podle webu ČEZu může být u LED pouličního osvětlení oproti tomu běžnému úspora nákladů na elektrickou energii šedesát až osmdesát procent.

Stát ale příspívá i menším obcím. Příkladem je čtyřtisícová Nová Role na Karlovarsku. „Úspora by měla činit cca 85 megawatthodin za rok. To je o 77 procent energie méně než s předchozími svítidly,“ uvádí tamější radnice na své facebookové stránce. Vedení radnice počítá mimo jiné s tím, že od určité hodiny může světla ztlumit a kromě spotřeby snížit i světelný smog.

„Chceme zajistit co největší kvalitu veřejného osvětlení a současně přispět k jeho co největší úspornosti. Výzvu jsme využili poprvé v roce 2022 – nyní se dokončuje instalace LED osvětlení z této první dotace,“ doplňuje Poňuchálek. Nové LED osvětlení teď podle odhadů tvoří zhruba pětinu městských svítidel.

Čtyři miliony pro malé a 10 milionů pro větší obce

Stát může v rámci jedné žádosti přispět až 4 miliony korun obcím do deseti tisíc obyvatel a až deset milionů korun těm zbylým. Každá obec si navíc o dotaci může zažádat vícekrát. „Obec si může podat žádostí kolik chce, ale jen do výše limitu a takto to opakovat každý rok. Díky tomu si mohou naplánovat etapy podle svých možností,“ říká Petra Milcová z odboru komunikace MPO.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na výzvu nachystalo 2,5 miliardy korun, v současnosti už podle Milcové běží 374 projektů za 756 milionů korun, další projekty čekají na schválení.

Výzva na dotace na veřejné osvětlení je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Žádosti o dotace obce podávají průběžně a MPO je vyplácí dopředu, výše dotace se počítá podle množství uspořené energie za rok. Konkrétně jde o 30 tisíc korun za každou ušetřenou megawathodinu (MWh) elektrické energie. Příjem žádostí běží od 5. května loňského roku do konce příštího prosince.