Soud poslal Hrabáče do vazby

Tři ze 14 obviněných v kauze machinací s tendry včetně chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO) a bývalého šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera jdou do vazby, rozhodl ve čtvrtek okresní soud. Vyhověl tak návrhu žalobce Jana Svobody. Důvody pro vzetí do vazby byly obava z maření vyšetřování, z ovlivňování svědků a obava z pokračování trestné činnosti. Soud důvodům vyhověl, žalobce ale upustil od jednoho z důvodů u Tačnera, a sice že by pokračoval v trestné činnosti.