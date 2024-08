Chomutovská kauza je impulsem k větší kontrole, říká Kulhánek

Státní zástupce obvinil celkem čtrnáct lidí a pět firem v kauze kolem primátora Chomutova Marka Hrabáče (ANO). Hnutí už primátora stáhlo z kandidátky pro krajské volby a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) předpokládá, že Hrabáč bude z hnutí vyloučen. „Je to dobrý podnět k tomu projít kontrolní mechanismy veřejných zakázek,“ poznamenal v Událostech, komentářích hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA).

„Pro mě osobně je to velké zklamání a velké překvapení. Pan Hrabáč sloužil v druhém období jako primátor, nikdy jsem si nemyslel, že by mohlo dojít k nějakému manipulování zakázek,“ prohlásil hejtman Schiller.

Vedení kraje již rozhodlo o tom, že agendu primátora převezme dočasně radní Jan Růžička (KDU-ČSL, zvolen na kandidátce ODS). „Jak to bude dále s touto funkcí, nevím, o tom bude jednat město. Prozatím jsme pověřili pana Růžičku, ten již začal dělat první kroky: prověření všech zakázek, ve kterých figurují dotčené firmy,“ doplnil Schiller.

Policie zločineckou skupinu sledovala dva roky. „Můžu jen kvitovat pečlivou a dlouhodobou práci policie, která se snažila vlákna rozplétat. Je zbytečné hledět na politickou příslušnost, protože pokud takový systém, můžeme jej označit za organizovaný zločin, tady fungoval, je bezesporu potřeba ho rozplést a ti lidé musí být bez výjimek potrestáni,“ poznamenal hejtman Kulhánek.

Podnět k posílení kontroly, míní Kulhánek

V hledáčku policie je i karlovarský radní pro oblast dopravy Petr Bursík z ODS. V minulosti pracoval jako obchodní ředitel firmy Rocknet, která je na seznamu obviněných spolu s jejím jednatelem Ladislavem Šmucrem. „Přes krajskou správu údržby silnic si policie vyzvedla podklady k jedné zakázce zhruba za dva miliony korun společnosti Rocknet,“ řekl Kulhánek.

„Na kauzu reagujeme preventivně už řadu let. Problematické veřejné zakázky krajské správy jsou velmi pečlivě monitorovány. Prověřuje se i v časových řadách, zdali by tam nemohly být indicie toho, že by se některé firmy mohly domlouvat a střídaly se v pořadí zakázek,“ doplnil.

Kromě chomutovského primátora jsou mezi obviněnými například bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner, ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová nebo zmiňovaný jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr.