Vítězem krajských voleb na Vysočině je ANO

„Výsledek (necelých) 22 procent pro naši koalici je slušných, nicméně v součtu stávajících koaličních partnerů nám to zatím na přepočet mandátů nevychází,“ řekl Schrek. Jednání s hnutím ANO teď neplánuje. „Zatím to není na pořadu dne, určitě pogratuluji k vítězství nebo zisku nejvyššího počtu hlasů a mandátů. Jestli se navštívíme, tak to bude určitě až po tom, co se potkáme se stávajícími koaličními partnery,“ dodal Schrek. Mezi koaličními partnery budou pravděpodobně kvůli nízkému počtu získaných hlasů chybět Piráti, kteří získali 4,55 procenta hlasů.

ANO v roce 2020 navzdory vítězství zůstalo v opozici. Druhá skončila Česká pirátská strana se sedmi mandáty. Stejný počet mandátů měla tehdy třetí koalice ODS a Starostů pro občany, jejíž lídr Vítězslav Schrek se stal hejtmanem. Po šesti mandátech získala čtvrtá KDU-ČSL, pátá ČSSD (dnes SOCDEM) a šestí Starostové pro Vysočinu. Do krajského zastupitelstva se se třemi mandáty dostala ještě KSČM. Koalici se 32 mandáty vytvořilo uskupení ODS se Starosty pro občany, Piráti, KDU-ČSL, SOCDEM a Starostové pro Vysočinu.