V Pardubickém kraji zvítězilo ANO

Krajské volby v Pardubickém kraji vyhrálo ANO – stejně jako v minulých volbách. Letos získalo 29,78 procenta, s tím patnáct mandátů ze 45, to je o čtyři mandáty víc než v minulých volbách. Druhá skončila koalice 3PK (SOCDEM+VČ+SproK) s 22,39 procenta. Uskupení, jež vede dosavadní hejtman Martin Netolický, získalo jedenáct mandátů, o tři víc než v minulých volbách. Volební účast byla 34,35 procenta.

Na čtvrtém místě jsou ODS v koalici s TOP 09 s pěti zastupiteli. Pátý STAN bude mít tři mandáty. Šestá je koalice Stačilo! se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD, Trikolora a PRO se dvěma zastupiteli.

Krajský lídr hnutí ANO Dušan Salfický je s výsledkem spokojený, kandidátka byla podle něj dobře sestavená. Stál by i o funkci hejtmana. „Vidím velmi silnou pozici díky volebnímu výsledku, ale na druhou stranu si každý umí spočítat, kolik mandátů má současná koalice,“ uvedl. Věří ale, že ANO bude přizváno ke koaličním jednáním. Oslovil už některé lídry.

Podle Netolického je výsledek uskupení 3PK v rozmezí, které si „osobně vysnil“. O budoucí koalici chce začít vyjednávat se současnými koaličními partnery, mluvit bude i se zástupci ANO. „Každopádně se domnívám, že by jednání probíhat měla, i vzhledem k tomu, že kampaň z jejich strany byla vedena korektně a slušně. Nebylo to jako v předchozích volbách, kde chtěli rozdávat příspěvky na dovolenou a elektrokola,“ dodal. Výsledek jednání podle něj lze čekat během víkendu, případně v pondělí.

Dvojka na kandidátce ODS Petra Šimečková přičítá horší volební výsledek vládní politice, která mohla ovlivnit i volby v krajích. V koalici ve vedení kraje chce pokračovat, spolupráci považuje za bezproblémovou.

Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN) není s výsledkem příliš spokojena. „Přišli jsme o jeden mandát, takže určitě nevýskáme radostí. Je to možná odraz nespokojenosti občanů s vládou. Měli jsme docela obtížný resort zdravotnictví, takže i to může hrát svou roli,“ řekla Matoušková. Chtěla by se v případné koalici ucházet o funkci radní pro zdravotnictví, kterou vykonávala doposud.