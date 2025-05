Místo chátrající železnice na Chrudimsku chtějí obce cyklostezku, stát to odmítá

Obce na Chrudimsku si stěžují na chátrající a nepoužívanou železnici vedoucí přes jejich území. Chtěli by pro ni najít využití, například jako cyklostezku. To ale blokuje Správa státních hmotných rezerv, chce mít trať jako záložní kvůli přepravě leteckého paliva pro armádu. I to by ale podle odborníků vyžadovalo vzhledem k aktuálnímu stavu milionové investice.