Koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet. Podobný návrh vznikl i v Senátu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vládní koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet, a pachatelům tak hrozil trest po celý život. V současné době je totiž policisté nemohou stíhat za zločiny starší třiceti let. Podobný návrh navíc vznikl i v Senátu. Autoři obou novel změnu odůvodňují hlavně čím dál kvalitnějšími kriminalistickými metodami, zejména zajišťováním a porovnáváním DNA. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) by se úprava mohla dotknout jednotek případů.

Kvalitnější kriminalistické metody lze ilustrovat přímo na konkrétním pracovním postupu policistů. Expertka v odvětví speciální biologie z Kriminalistického ústavu Policie ČR Alexandra Rejhová musí po získání důkazu, že je na svetru krev, ověřit, zda je lidská. K tomu potřebuje vzorek odebraný vatovou tyčinkou. Kus z ní poté vloží do lahvičky s ředícím roztokem – takzvaným pufrem.

Pokud se objeví dva proužky, jde o lidskou krev. Rejhová následně vzorek v mikrozkumavce předá na zkoumání kolegům z genetiky. V laboratoři odborníci nejdřív musí DNA izolovat a namnožit, aby ji mohli zkoumat. Metody i přístroje jsou čím dál přesnější a citlivější. Genetickou informaci lze získat třeba z místa, o které se pachatel jen otřel, nebo i z velmi starých nálezů. „Naše nejstarší vzorky, které jsme pozitivně zanalyzovali, jsou z devátého století,“ sdělil vedoucí odboru přírodovědných zkoumání z Kriminalistického ústavu Policie ČR Roman Hradil.

Získaný DNA profil pak lze porovnat s dalšími, které si policie uložila. A to nejen ta česká. „V databázi to (vzorek) čeká, až se třeba někde narazí na srovnávací vzorek toho člověka, protože policie ho nemusela mít vůbec v hledáčku. A může to být i po dvaceti letech, kdy napíšeme policii: ‚Máme tady vzorek z případu tehdy a tehdy,‘“ vysvětlil Hradil.

Lhůty na promlčení vražd jsou příliš krátké, tvrdí vyšetřovatelé. Desítky pachatelů zůstávají na svobodě
Jiří Daněk

Právě kvalita současných kriminalistických postupů je jedním z hlavních argumentů, proč chtějí politici nepromlčitelnost vraždy zavést. „Pokud se někdo dopustí vraždy, zejména tedy vraždy plánované, tak se nemá zbavit strachu z odhalení a má nést následky třeba tím, že se to zjistí po 31 letech,“ zdůraznil ministr Tejc. „To, co nebylo možné technicky prokazovat třeba před patnácti dvaceti lety, tak v současné době již jde,“ dodala poslankyně a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká (za Motoristy).

Koalice pracuje se dvěma variantami

Vládní koalice pracuje se dvěma variantami – jedna počítá s nepromlčitelností vraždy podle takzvaného druhého a třetího odstavce, kde zákon hovoří o usmrcení dopředu naplánovaném nebo třeba více obětech. Druhá pak se zrušením časového omezení u všech vražd. Právě takový návrh vznikl v Senátu.

„Je to především také otázka možnosti vyšetřování činů v trestním stíhání a dořešení, jestli je to kvalifikovaný trestný čin, nebo je to úmyslná vražda nekvalifikovaná,“ sdělila místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL). „Jsou i země, kde není možné, aby vražda byla promlčena. Určitě je namístě takovou debatu vést,“ doplnil poslanec a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.

Novela podporovaná ministerstvem počítá s nepromlčitelností i v případech, že ke smrti oběti došlo kvůli terorismu nebo obecnému ohrožení – jako třeba u metanolové aféry.

Vražd bez známého pachatele policie eviduje několik ročně

Většinu vražd v tuzemsku ovšem policie objasní. Každý rok nicméně eviduje několik nových pomníčků, tedy vražd bez určeného pachatele. K nejznámějším skutkům došlo v divokých devadesátých letech. Například v roce 1996 v Úvalech u Prahy neznámí vrazi se samopaly trefili dvaadvacetkrát Antonína Bělu. Ten za socialismu jezdil se stánky po poutích a policisté jeho jméno znali třeba kvůli loupeži na poště.

„Násilná trestná činnost s těžkou újmou na zdraví, spekulace, vekslování, obchody s auty. To byl obrázek Antonína Běly. Zjistíte, že vám prochází dalšími dvěma případy vražd,“ popsal v dokumentu Polosvět světských z roku 2022 policista a ředitel Muzea policie ČR Radek Galaš.

V tomto konkrétním případě se spekulovalo o kontroverzním podnikateli Františku Mrázkovi i o ruskojazyčné mafii, které Běla konkuroval. Obvinění si vyslechli Ján Kaco a bývalý Bělův bodyguard Pavel Šrytr. Pro nedostatek důkazů je ale soud osvobodil. Právě zmíněného Mrázka pak neznámý útočník zastřelil v roce 2006. Vrahem byl profesionální střelec. Policie však přes mimořádné úsilí nenašla vraha ani objednatele.

Vražda Františka Mrázka je po dvaceti letech promlčená. Pachatel zůstává neznámý
Hrob Františka Mrázka na hřbitově v Českém Brodě

Dalším známým případem je úmrtí Dity Hrabánkové, kterou její matka naposledy viděla 27. května 1992. O dva týdny později tělo jedenadvacetileté ženy našla v parku v Průhonicích zásahová jednotka, která měla v okolí cvičení. Nalezeno ale bylo jen torzo. Hrudní a břišní dutina byly otevřené a chyběly v nich vnitřní orgány.

O vnitřnosti přišla i servírka Kamila Fajtová, kterou vrah zabil 12. prosince 1991 v lesíku v Ostravě-Porubě. Lidé v okolních panelácích slyšeli volání o pomoc. V případě Fajtové měla policie podezřelého, když se však kriminalisté chystali případ v roce 1998 znovu otevřít, zemřel. Souvislost mezi oběma vraždami se každopádně nikdy neprokázala.

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