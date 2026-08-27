BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska

V Česku podle Bezpečnostní informační služby (BIS) přetrvává riziko využití takzvaných agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. Hrozba se týká především subjektů zapojených do výroby či distribuce pomoci určené Ukrajině. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. U žádného z loňských bezpečnostních incidentů v tuzemsku, u nichž se prověřovalo, zda nešlo o sabotážní útok koordinovaný z Ruska či jeho přípravu, se dosud toto podezření nepodařilo spolehlivě potvrdit.
Ruské orgány podle kontrarozvědky upravují intenzitu využívání sabotážních útoků k nátlaku na evropské státy podle toho, jak se vyvíjí situace na bojišti na Ukrajině a na mezinárodní politické scéně. Počet sabotáží organizovaných z Ruska loni v první polovině roku klesl, ale od druhé poloviny roku trend znovu roste, uvedla BIS ve výroční zprávě.
Podrobnosti připravujeme.